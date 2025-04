Adata představuje první paměťovou kartu SD Express 8.0 s rychlostí 1600 MB/s

Rychlosti není nikdy dost, nicméně to, že existují rychlé standardy, ještě neznamená, že se i široce používají. Např. u karet SD je dnes už běžně podporováno rozhraní UHS-I, mnoho rychlejších zařízení dnes umí i UHS-II s max. teoretickou rychlostí přes 300 MB/s. Takové karty jsou ale hodně drahé. Máme tu ale i ještě rychlejší standardy jako např. SD Express 7.0, který využívá sběrnice PCI-Express a protokol NVMe. Tento standard už se dostal teoreticky na 985 MB/s, ale takové karty jsme skoro ještě neviděli, stejně jako zařízení, která by je podporovala. Je jich docela málo (jedním z budoucích by mělo být Nintendo Switch 2).

Společnost Adata nicméně jde o krok dál a uvedla ještě novější varianty karet SD Express 8.0. Její Premier Extreme SD 8.0 Express staví na sběrnici PCI Express 3.0 x2 a NVMe, přičemž slibuje maximální rychlost sekvenčního zápisu 1200 MB/s, u čtení je to dokonce 1600 MB/s. To jsou u zápisu 4krát vyšší hodnoty než u SD s UHS-II a dokonce 12krát proto kartám UHS-I (zanedbáme-li proprietární řešení, která překonávají teoretická maxima tohoto standardu). Tímto se vyrovnají nejednomu externímu SSD. Máme zde standard UHS U3, Video Class V30, technologii LDPC ECC a prozatím bude k dispozici v jediné kapacitě 512 GB.