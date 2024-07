Adobe Photoshop dostává finální verze generativní AI nahrazující betu

Adobe přišla s významnou aktualizací svých produktů. Její oblíbený grafický editor nyní dostává funkce

Společnostpřišla s významnou aktualizací svých produktů. Její oblíbený grafický editor nyní dostává funkce generativní AI , které vyšly ze stádia betaverzí do konečných variant. Aplikace doznala ale i dalších vylepšení. Výběrový štětec nyní umožňuje nastavit průhlednost, tvrdost okraje, což umožňuje snáze a lépe ovládat některé úpravy, které se dosud řešily pomocí masek. Nástroj štětec úprav se také dostal z fáze betaverze a umožňuje úpravy jasu, saturace i expozice pomocí štětce, a tím výčet ani zdaleka nekončí. Nově je také podporován číselný seznam v rámci nástroje Text.

Adobe Firefly 3, generativní AI společnosti Adobe, se nyní také dostala ze stádia betaverze, což rovněž znamená, že snímky mohou být komerčně využívány. Nyní se tento systém jmenuje Generative Image a je k dispozici jak na stránce Firefly, tak i v rámci Photoshopu a Photoshopu na webu. Nahrát lze i referenční obrázek, který by měl systému dopomoci k pochopení toho, na jakém základě má pracovat. Lze definovat realističnost snímku i efekty. Generativní AI byla natrénována na snímcích z veřejné domény a fotografiích a ilustracích z fotobanky Adobe Stock. Photoshop k vytvořeným snímkům automaticky přidává i Content Credential, které do metadat přidávají informaci o tom, jak by snímek pomocí AI vytvořen.