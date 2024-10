Adobe Photoshop Elements 2025 přináší nechtěnou novinku, licenci jen na 3 roky

Adobe přešel na Creative Cloud a předplatné už před mnoha lety. Cenovou politiku ale nastavil dost dobře, takže pro mnoho uživatelů to byl přechod k levnějšímu modelu. Jestli někdo nastavil předplatné opravdu dobře (vzhledem k původním jednorázovým licencím), tak to byl Adobe. Kdo nechtěl předplatné, měl zde doživotní licenci produktů Elements. Je spousta lidí, pro které je klasický Photoshop příliš složitý a/nebo se jim toto předplatné příčí, takže tu byla částečná možnost. Plnohodnotný Photoshop ji nicméně ztratil.



Bohužel, letos i toto končí i pro Elements a přechod na nový model pravděpodobně zastíní všechny funkční novinky letošní verze softwaru. Photoshop Elements 2025 sice podle Adobe není předplatným, ale není to úplně až tak pravda. Nová verze je totiž aktivní jen na 3 roky, pak přestane do značné míry fungovat. Organizátor bude nadále funkční, ale Editor už dál nepoběží. To "není předplatným" tu Adobe dosáhl tím, že se licence (na rozdíl od softwaru v Creative Cloud) automaticky neprodlužuje. Pokud ale budete chtít editační funkce používat i nadále, budete si muset "předplatit" další 3 roky (pokud se náhodou lhůta nezmění). Takže se z toho svým způsobem předplatné stane.



Photoshop Elements 2025 přináší především funkce založené na AI. Je zde např. odstraňování objektů s využitím generativní AI, dále tu umělá inteligence může pomoci s rozostřením pozadí (toto už známe nějakou dobu z Camera Raw). Zajímavou funkcí je u možnost změny barvy objektů, přichází také se zjednodušenou kombinací více obrázků do jednoho.

Quick Actions jedním klikem přidají efekty vytvářející dojem pohybu, animací, blikání a podobně. K dispozici jsou také nová pozadí a textury, celkem je tu 59 návodů Guided Edits, které vás editacemi povedou krok za krokem. V neposlední řadě verze pro Mac přináší optimalizaci pro procesory Apple M3.

Pokud jde o cenu, ta byla na 3leté období nastavena na 100,65 EUR, tedy zhruba stejně tak, kolik byla dosud cena doživotní licence. Takže bohužel nedošlo ani ke zlevnění. Upgrade z předchozí verze je za 82,35 EUR. V balíčku s Premiere Elements 2025 pro úpravu videa jde o 151,48 EUR, upgrade je za 125,05 EUR a pro učitele a studenty je k dispozici za 109,81 EUR.