Adobe přináší AI funkci pro odstraňování odrazů do Camera Raw, funguje výborně

Adobe má ve své aplikace Camera Raw novou funkci. Jmenuje se Odrazy a umožňuje pomocí algoritmů AI odstranit nechtěné odrazy ve skle. Abyste ji aktivovali, musíte nejprve do nastavení Camera Raw (ikonka ozubeného kola vpravo nahoře), tam do záložky Technologické náhledy a aktivovat Nový panel funkcí a nastavení AI. Pak restartujte Camera Raw i hostitelskou aplikaci (např. Photoshop nebo Lightroom). Otevřete snímek a následně napravo nahoře klikněte na panel Odstranit (třetí ikonka v pravém panelu) a dole by už měla být položka Odstranění rušivých prvků se zaškrtávacím políčkem pro Odrazy. Aplikace pak několik sekund až desítek sekund (podle výkonu počítače) analyzuje obraz, zjistí, co je původním obrazem a co odrazem.



Následně se zobrazí fotografie bez rušivých odrazů. Nepočítejte s tím, že vše bude odstraněno na 100 %, např. na testovací fotografii zůstaly některé nečistoty skla (viditelné zejména nahoře vpravo), ale celkově lze říci, že to funguje fantasticky. Na dalších testovacích snímcích to velmi dobře odstranilo třeba i ruce nebo celé obličeje odrážející se ve skle. Posuvník od -100 do 100 pak umožňuje nastavit míru tohoto odstranění, přičemž 0 je zdrojovou fotografií. Hodnoty do minusu pak směřují k odrazu, takže hodnota -100 ukáže odraz ve skle a naopak to, co bylo za sklem, bude neviditelné (viz snímek níže).



tohle je odraz z fotografie BMW, aneb co poškozovalo původní snímek

Funkce pracuje na bázi AI, kdy vývojáři vytvořili velkou sadu trénovacích snímků, kdy na původní fotografie aplikovali nejrůznější odrazy a pak systém učili tyto synteticky přidané odrazy eliminovat. Není zde ale využita generativní AI, tedy si systém nevymýšlí nic, co na snímku nebylo. V první iteraci aplikace odstraňuje odlesky z rovných skel pokrývajících celou plochu, tedy nezvládne odstraňovat odlesky ze skel, kdy jde vidět rám, nebo kdy sklo není rovné (např. sklenice).