Adobe uvedl Firefly 4 AI a přidává generativní AI např. od OpenAI a Googlu

Adobe uvedl 4. generaci své generativní AI Firefly 4. Ta posouvá schopnosti umělé inteligence opět o něco dále, i když má stejně jako mnohá konkurence nadále problémy s porozuměním některých zadání, ačkoli i toto mělo být vylepšeno. Významné vylepšení by mělo nastat zejména ve fotorealističnosti, a to především u osob. Jak je tomu u Adobe už obvyklé, vzniklé snímky lze použít i komerčně (např. i uploadovat je do fotobanky Adobe Stock), neboť jsou natrénovány na obsahu, ke kterému má Adobe licence. Totéž se týká i generování videa ve Firefly Video Model, který už není v betaverzi.



Základní Image Model 4 má být rychlým a efektivním řešením pro každodenní potřeby, a to v přiměřeně velkém rozlišení (cca 4 MPx). Podle Adobe by měl být schopen vytvářet ilustrace, ikony i simulace fotografií, pokrýt by měl cca 90 % typických kreativních požadavků. Image Model 4 Ultra je pro ta nasazení, která chtějí více detailů a realismu, tedy fotorealistické scény, lidské portréty nebo skupiny.

Firefly Video Model zvládá max. 5sekundové klipy např. pro b-roll, možné je také zadat základní a/nebo koncové snímky, k nimž má být vytvořeno video, nyní i lépe zachovává detaily ze vzorových snímků. Vedle poměrů stran 16:9 a 9:16 je nově podporován i 1:1. Systém nyní umožňuje vytvářet i lepší přechodové efekty. Další zajímavostí je vedle Text to Image a Text to Video také Text to Vector. Nyní tak umožňuje vytvářet editovatelnou vektorovou grafiku. Videa i vektory jsou ale součástí dalších placených plánů (např. s Photoshopem máte generování omezeného počtu obrázků v ceně).

Brzy se navíc dočkáme rozšíření Firefly o mobilní aplikaci, a to jak pro iOS, tak i pro Android. Adobe tvrdí, že Firefly už dnes využívají firmy jako např. Deloitte, Tapestry, Paramount+ a Pepsi. Velkou zajímavostí je ale i to, že Adobe umožňuje ve Firefly využívat nejen svou vlastní AI, ale nově také modely třetích stran. Začíná se s Google Imagen3, Google Veo2, OpenAI GPT a Black Forext Labs Flux 1.1 Pro. V následujících měsících by systém měl podporovat i faI.ai, Runway, Pika, Luma a Ideogram. Tyto modely ale nemusí být komerčně bezpečné, to zatím zajišťují jen ty od Adobe. Informace o použitém modelu se ukládají v Content Credentials.

Pokud jde o ceny, základní Firefly Standard stojí 11,17 EUR měsíčně s DPH s 2000 kredity měsíčně. Firefly Pro za 33,54 EUR měsíčně zvyšuje počet na 7000 kreditů a Firefly Premium za 223,68 EUR měsíčně pak 50000 kreditů. Ten už přidává neomezený přístup ke generování videa.