Adobe zažalován za obtížné rušení předplatného a s tím spojení skryté poplatky

Společnost Adobe už před více než 10 lety začala přecházet z jednorázových plateb za svůj software na předplatné se zavedením svého Creative Cloud. To se sice setkalo s nemalým odporem spousty lidí, pro mnohé z nich to byl ale výhodnější obchodní model. Předplatné je totiž jen zlomkem ceny původních aplikací a to se tak stává dražším tehdy, pokud uživatel upgradoval méně často než jednou za nějakých 6-7 let, alespoň co se Photoshopu týče. Přesto tu jsou praktiky, které naštvaly tolik lidí, že se do toho vložila dokonce americká vláda, která Adobe kvůli některým problémům s předplatným zažalovala.



První potíží je to, že předplatné se na stránkách společnosti ruší jen obtížně a bylo údajně dost těžké se k tomu vůbec doklikat. Hlavním problémem se ale staly skryté poplatky za zrušení služby, které mohlo činit desítky i stovky dolarů nebo eur. Problémem je především prostřední možnost platby ročního předplacení s měsíční fakturací.

Ne každá služba to má stejně, ale v zásadě to funguje docela logicky tak, že máte na výběr měsíční předplacení s měsíční fakturací, které, jak už je u mnoha služeb typické, stojí na měsíc více než roční předplatné. Např. v případě Acrobatu je to 22,99 USD měsíčně. Pokud ho chcete zrušit, nic se nevrací, ale služba doběhne až do konce předplaceného měsíce.

Druhou možností je roční předplacení s roční fakturací. Tady se to také v podstatě nedá zrušit a služba je uživateli stále dostupná až do konce předplaceného období. Tím, že si ji ale předplatíte na rok, dostáváte slevu, a to nezanedbatelných 43 %. Vychází totiž na 155,88 USD za rok, což je v zásadě 12,99 USD za měsíc.

A pak je tady to problematické roční předplacení s měsíční fakturací. Zde si tedy uživatel předplácí službu na rok za onu 43% slevu, ale v podstatě to měsíčně "splácí", a to bez úroku, tedy za oněch 12,99 USD měsíčně. Pokud to chce předčasně zrušit, na rozdíl od ročně placeného předplacení tu dokonce ta možnost je, ale není to zadarmo. A to se nelíbí. Tím, že uživatel platil službu se slevou, jejíž podmínky ale nesplnil (nechce využít celý zamluvený rok), má tu penále. A to činí 50 % plateb, které zbývaly do konce kontraktu. Zejména v případě, že by tak chtěl učinit velmi brzy po objednání předplatného, vyjde ho to velmi draho.

Zkusme to spočítat. Předplaťme si např. Acrobat na měsíc. V případně měsíčního předplacení je to 22,99 USD. Pokud by ale člověk objednal roční předplatné měsíčně placené a po měsíci se rozhodl ho ukončit, vyšlo by ho to na šílených 12,99 USD za první měsíc a pokuta 11*6,49 = 71,4 USD za zbývajících nevyužitých 11 měsíců, což dělá celkem cca 84,4 USD. To je skoro 4násobek.



Když to ale udělá po půl roce, v prvním případě zaplatí 6×22,99 USD = 137,9 USD, v druhém pak 6×12,99 + 6×6,49 USD = 116,9 USD. Tady už ho vyjde levněji mít roční plán po půl roce zrušený i s pokutou, než platit 6 měsíčních předplatných. Tento poměr se alespoň u Acrobatu překlápí při 5 měsících. Pro uživatele je tak od 5 měsíců dále výhodnější mít tuto 50% přirážku za nevyužité předplatné, než kdyby Adobe dofakturoval využité slevy (tedy na 22,99 USD měsíčně za využité měsíce místo zaplacených 11,29 USD měsíčně). Prozatím se zdá, že Adobe na tyto poplatky za zrušení na svých stránkách upozorňuje, ale k jejich vysvětlení není stále jednoduché se doklikat.