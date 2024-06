AgfaPhoto prodává nový kompakt DC9200, má selfie displej a spoustu interpolace

Jednou ze značek, která občas představí nějaký "nový" kompakt, je AgfaPhoto. Pod touto značkou se letos objevil kompakt DC9200, který v základních specifikacích slibuje např. 24MPx fotografie, 4K video a 10× optický zoom. Podrobný pohled do specifikací ale napoví něco jiného. Velikost snímače nevíme, ale data napovídají, že rozhodně nemá 24MPx rozlišení. Jeho skutečné rozlišení je 8 MPx a cokoli nad je interpolováno. Maximem je až 50 MPx a proč si společnost AgfaPhoto vybrala prezentovat DC9200 zrovna 24MPx rozlišením, to je záhadou. Podobně to máme u videa. Fotoaparát zvládá maximálně Full HD video při 30 fps a udávané 4K rozlišení sice je dostupné, jde ale o interpolaci Full HD videa. Takže nic navíc nedosáhnete.



Ohledně objektivu je to také nejasné. Výrobce sice uvádí 10× optický zoom, nicméně specifikace mluví o světelnosti F3,3 a pak nějakém podivném parametru f=50, což těžko říci, jak si přeložit. Každopádně tato hodnota se bude patrně týkat pouze nejširšího úhlu záběru. Digitální zoom by měl být 16násobný Zaostřovat lze od 50 cm a stabilizace je pouze elektronická.