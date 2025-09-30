>
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
DJI představuje novou superkompaktní akční kameru. Její Osmo Nano má pouhých 52 gramů. Přesto má velký 1/1,3" snímač, zvládá 4K při 60 fps a dokonce i slow-motion ve 4K při 120 fps. Zajímavostí je i dokovací stanice.
V nabídce videokamer značky DJI se objevuje nový model Osmo Nano, což je miniaturní akční kamera, která překvapí svými schopnostmi. Její rozměry jsou totiž jen 57,3×29,5×28 mm a váží pouhých 52 gramů. K dispozici je také dokovací stanice Multifunctional Vision Dock, která má míry 59,1×42,2×22,3 mm a hmotnost 72 gramů. Zatímco kamera je vodotěsná do hloubky 10 metrů, kombinace těchto dvou zařízení je odolná jen vůči postříkání (IPX4).
Kamerka má velký snímač CMOS typu 1/1,3", který pořizuje 35MPx snímky (6880×5160 pixelů) a má 2,4µm pixely po sloučení. Dynamický rozsah snímače činí 13,5 EV. Objektiv dává úhel záběru 143°, má světelnost F2,8 a zaostřený obraz zvládá od 35 cm do nekonečna. Citlivosti mají rozsah ISO 100 do 25600, expoziční časy jsou pak od 1/8000 sekundy do 30 sekund, u videa do převrácené hodnoty snímkovací frekvence. Kamera zvládá natáčet 4K video ve 4:3 (3840×2880 pixelů) max. do 50 fps, v poměru 16:9 (3840×2160 pixelů) pak umí i 60 fps. A pokud budete točit slow-motion, 4K zvládne dokonce při 120 fps. V rozlišení Full HD umí i frekvenci 240 fps. Video se ukládá ve formátu MP4 s kodekem HEVC (H.265) s datovým tokem 120 Mbps. K dispozici jsou stabilizační režimy RockSteady 3.0 a HorizonBalancing (vyrovnává horizont až o +/-30°). Kamera podporuje 10bitový záznam včetně D-Log M, je zde i noční režim SuperNight (ten pouze v 8bitové hloubce a max. 30 fps).
Samotná kamera má Li-Ion akumulátor s kapacitou 530 mAh (2,04 Wh), což postačí na 90 minut videa. Dokovací stanice, která se magneticky přichytává, přidává dalších 1300 mAh (5,03 Wh) a dohromady tak toto "kombo" zvládne 200 minut videa. To se týká 1080p24 videa bez zapnutého displeje, ve 4K pak kamera zvládne 60 minut. K dispozici je bezdrátové rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.1 LE (kamera), resp. 5.4 LE (dok). Přenos dat mezi dokovací stanicí a kamerou je bezdrátový max. na vzdálenost 10 metrů a umožňuje např. i dálkové ovládání. Displej na stanici má 1,96" úhlopříčku, rozlišení 314×556 pixelů a jas 800 nitů. Podporována je u dokovací stanice microSD karta, nicméně kamera má jen vestavěnou paměť o kapacitě 64 GB nebo 128 GB (volných je 48 GB, resp. 107,6 GB). Pro stříhání a úpravu videa slouží aplikace DJI Mimo.
Cena 64GB verze činí 289 EUR, 128GB verze je pak za 319 EUR. K dispozici jsou ale také různé sety např. pro běh (+30 EUR), vlogování (+70 EUR), silniční cyklistiku (+110 EUR), na auto (+80 EUR), lezení po horách (+90 EUR) nebo horskou cyklistiku (+95 EUR).
