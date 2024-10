Akční kamera Insta360 Ace Pro 2 zvládá 8K video a má objektiv Leica

V nabídce produktů značky Insta360 se objevuje nová akční videokamera Ace Pro 2. Ta se může pochlubit velkým 1/1,3" snímačem s rozlišením 50 MPx a 13,5EV dynamickým rozsahem. S jeho pomocí lze natáčet UHD 8K video (7680×4320 pixelů) maximálně až do 30p. V případě UHD 4K (3840×2160 pixelů) zvládne v HDR až 60 fps (předchůdce max. 30 fps), ve slow-motion si pak troufne dokonce na 120 fps. V případě Full HD videa je slow-motion podporován i při rychlosti 240 fps. Díky vysokému rozlišení snímače umí i 4K video s 2× bezezrátovým zoomem. Videa jsou ukládána ve formátu MP4 v H.264 nebo H.265 (k dispozici je i záznam I-Log), maximální datový tok činí 180 Mbps, fotografie pak jako JPG nebo RAW (DNG), a to včetně plného 50MPx rozlišení. K dispozici je pochopitelně i slučovaný režim na 12,5 MPx.



Objektiv Summarit, na kterém bylo spolupracováno se společností Leica, má 13mm ohniskovou vzdálenost po přepočtu a 157° úhel záběru. Jeho světelnost činí F2,6. Expozici lze korigovat v rozsahu +/-4 EV, citlivosti mohou být od ISO 100 do 6400. Expoziční časy jsou pak k dispozici od 1/8000 sekundy do 120 sekund u fotografií, v případě videa jde o 1/8000 sekundy do převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti (při 30 fps tedy 1/30 sekundy). Zajímavostí jsou dva procesory, oba jsou určené pro různé fáze zpracování obrazu, 5nm AI čip přidává i algoritmy umělé inteligence. Máme zde funkce jako TimeShift, StarLapse, TimeLapse, AI Selfie Stick Eraser a AI Warp. Nechybí ani stabilizace FlowState a režim 360° Horizon Lock. O zvuk se stará trojice mikrofonů.

Rozměry novinky činí 71,9×52,2×38 mm, váží 177,2 gramů. Nemá vestavěnou paměť, obrazový obsah se může ukládat microSD kartu do kapacity max. 1 TB. Akumulátor má vyšší kapacitu 1800 mAh a delší výdrž. Podporuje rychlé 30W nabíjení, takže za 18 minut se nabije na 80 %, do 100 % pak potřebuje 47 minut. Kamera zvládá teploty od -20 °C do +45 °C, vodotěsná je do hloubky 12 metrů, s potápěčským pouzdrem pak až do 60 metrů. Máme tu USB-C 3.0, Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 5.2 LE. Zadní displej má o desetinu palce větší 2,5" úhlopříčku. Základní verze vyjde na 399,99 USD, verze s dvěma akumulátory pak bude stát 419,99 USD.