Angelbird uvedl 1TB kartu CFexpress Type A, proti konkurenci je výrazně levnější

S rakouskou společnostíse na stránkách Digimanie nesetkáváme poprvé a má už např. vysokokapacitní 1TB SDXC kartu . Stejnou kapacitu má také její nová karta. Tento menší formát používají např. některé fotoaparáty a kamery Sony (Alpha 1, A7 IV, A7S III, FX3 a FX6). Nejsou příliš rozšířené a hlavním výrobcem těchto karet je Sony se svou řadou Tough, která končí na 640GB kapacitě

Problémem karet Sony je obvykle cena a u této karty to platí ještě více. V Evropě se dá sehnat od cca 1200 EUR, což znamená 1,88 EUR na 1 GB. Angelbird je podstatně skromnější a chce jen 604,99 EUR včetně DPH, což znamená jen 0,6 EUR na 1 GB, tedy méně než třetinovou cenu. Ani to ale není zrovna nízká cena, uvážíme-li, že externí 1TB SSD se dá sehnat hluboce pod 100 EUR. Nicméně výkonem nejde o kartu, která by se měla za něco stydět. Sekvenční čtení má 820 MB/s, zápis 730 MB/s, trvalé čtení zvládá se 750 MB/s, zápis pak s 650 MB/s díky technologii Stable Stream. Stačí tak i na záznam 8K RAW videa, což umožňuje i systém chlazení. Záruka je 3letá.