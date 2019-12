Antilopí kaňon končí s fotografickými prohlídkami, lidem se nelíbily

Phantom, jejímž autorem je Peter Lik, se stala velkým lákadlem do Antilopího kaňonu (Antelope Canyon) na jihozápadě USA. Fotografie se stala slavnou proto, že je

Fotografie nazvaná, jejímž autorem je Peter Lik, se stala velkým lákadlem do Antilopího kaňonu (Antelope Canyon) na jihozápadě USA. Fotografie se stala slavnou proto, že je nejdražší prodanou fotografií na světě , kupec si ji pořídil za 6,5 milionu USD. Od té doby zájem o tuto pozoruhodnou přírodní památku dramaticky vzrostl a průvodci později přidali i fotografické prohlídky, které už ale od 20. prosince 2019 nebudou prováděny.

Tyto fotografické prohlídky měly omezený počet účastníků a bylo dovoleno si přinést monopod nebo i stativ. Byl zde vyhrazen krátký čas pro focení, kdy do záběru nesměl vlézt někdo jiný a průvodci zde mohli i házet písek, aby bylo dosaženo proslulého efektu světelných paprsků. Zájem o prohlídky ale stále rostl a společnost Navajo National Parks and Recreation se snažila zvětšovat počet lidí zkracováním intervalů mezi skupinami.

Není překvapivé, že to vyústilo ve frustraci snímkuchtivých fotografů, kteří zaplatili téměř 200 USD za možnost focení pod časovým nátlakem, ať už rychle vyfotí svůj snímek a zmizí. Když se k tomu připočítá fakt, že vlastně vyfotili stejný snímek, jako mají tisíce jiných, nadšení to moc nezvýšilo. Na internetu se tak začala množit negativní hodnocení prohlídek, což je i důvodem, proč se tyto fotografické prohlídky budou rušit. Ty standardní by ale měly zůstat.



