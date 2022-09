Apple iPhone 14 Pro má vylepšený fotoaparát se 48 MPx, zklame video a cena

Apple nové iPhone 14 Pro. Ty bdou k dispozici v 6,1" a 6,7" variantách. Základem je tu iPhone 14 Pro s 6,1" displejem Super Retina XDR OLED a rozlišením 2556×1179 pixelů (460 ppi). Novinkou je tu Dynamic Island, kdy se průstřel/výřez dynamicky schovává do notifikačního boxu. Displej dosahuje jasu 1000 nitů, v HDR pak 1600 nitů a na slunci lze dosáhnout až 1200 nitů. Nechybí ani ProMotion s variabilní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz. Velkou novinkou pro Apple je Always-On displej, který ztmaví plochu (pozadí je ale stále viditelné) a sníží obnovovací frekvenci na minimum. Tento telefon měří 147,5×71,5×7,85 mm a váží nemalých 206 gramů. iPhone 14 Pro Max má displej s úhlopříčkou 6,7" a rozlišením 2796×1290 pixelů. Rozměry jsou 160,7×77,6×7,85 mm a hmotnost se dostala na 240 gramů.

Na poslední keynote představila společnostnové iPhony 14 i pokročilejší verze. Ty bdou k dispozici v 6,1" a 6,7" variantách. Základem je tus 6,1" displejem Super Retina XDR OLED a rozlišením 2556×1179 pixelů (460 ppi). Novinkou je tu Dynamic Island, kdy se průstřel/výřez dynamicky schovává do notifikačního boxu. Displej dosahuje jasu 1000 nitů, v HDR pak 1600 nitů a na slunci lze dosáhnout až 1200 nitů. Nechybí ani ProMotion s variabilní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz. Velkou novinkou pro Apple je Always-On displej, který ztmaví plochu (pozadí je ale stále viditelné) a sníží obnovovací frekvenci na minimum. Tento telefon měří 147,5×71,5×7,85 mm a váží nemalých 206 gramů.má displej s úhlopříčkou 6,7" a rozlišením 2796×1290 pixelů. Rozměry jsou 160,7×77,6×7,85 mm a hmotnost se dostala na 240 gramů.

Velkým posunem vpřed je hlavní fotoaparát, který dostal Quad-Bayerovu strukturu, a tedy rozlišení 48 MPx, které se slučuje do výsledných 12 MPx. Subpixely mají 1,22 µm, sloučené pixely jsou pak 2,44µm. To znamená rozměr snímače cca 9,8×7,3 mm, tedy zhruba typ 1/1,3". To už je hodně velký senzor a spolu s pokročilým zpracováním obrazu, novým Photonic Engine a dalšími vylepšeními, by měl fotit opravdu velmi kvalitně. Objektiv se 7 členy dostává přepočtenou 24mm ohniskovou vzdálenost, světelnost je F1,78, a zejména ti, kteří natáčí video, ocení mechanickou stabilizaci senzoru 2. generace. K dispozici je nejen HEIF a JPEG, ale také DNG (RAW). Apple ProRAW navíc dovoluje výstup i do plného 48MPx rozlišení. Toto velké rozlišení také přináší 2× tele režim, který je 12MPx výřezem z hlavního snímače (zvládá 4K video).

Ultra-širokoúhlý fotoaparát má 12MPx čip a proti předchůdci větší 1,4µm pixely. To znamená snímač o velikosti 5,6×4,2 mm, což je zhruba typ 1/2,55" (Apple slibuje 3× lepší fotografie za špatného světla). Má 13mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost (120° úhel záběru), 6člený objektiv, světelnost F2,2 a fázové ostření. Také je objektivem, který slouží pro makro fotografie. Nakonec je tu ještě modul s teleobjektivem. Ten má také 12MPx rozlišení, proti hlavnímu modulu nabídne zhruba 3× zoom (přepočtených 77 mm), světelnost je F2,8 a jeho 6člený objektiv se vyznačuje optickou stabilizací.



Zklamáním nových iPhonů 14 je ale video, které na keynote skončili probírat skoro dříve, než začali. V podstatě jsme se dočkali jen toho, že Cinematic Mode s možností pozdějšího přeostřování je nyní k dispozici ve 4K 30p, což je ale velmi příjemná vzpruha (dosud jen ve Full HD). Nicméně v době, kdy konkurence přináší 8K video nebo 4K až při 120 fps, iPhone 14 pro zůstává maximálně na 4K 60p, které je konzistentní napříč moduly. Apple sice s mnoha funkcemi už zdaleka nepřichází jako první, na druhou stranu, když se objeví, tak jsou většinou odladěné, konzistentní a smysluplné. Tím se liší od Androidů, kde u většiny fotomodulů dostanete jiné rozlišení fotek i videa, jiné barevné podání a podobně. Nicméně i Apple s tím už začal (máme tu 48MPx hlavní modul, zatímco ostatní jsou na 12 MPx). Vzadu najdeme i LiDAR.



Výsledkem je i to, že slow-motion nadále končí u Full HD na 240 fps. Zajímavou novinkou je akční stabilizace obrazu, která má přinášet výkon gimbalu, nicméně pak počítejte se snížením rozlišení na 2,8K. Selfie kamerka dostala 12MPx rozlišení, světelnost F1,9 a poprvé u iPhonu i autofokus (fix focus je u selfie kamerek dost běžný). Zvládá 4K video při 60 fps, slow-motion Full HD pak do 120 fps.

Máme zde nový 4nm procesor A16 Bionic s 6jádry (2 výkonná, 4 úsporná), 5jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Kapacita úložišť se bohužel nezvýšila, a tak se pořád začíná na 128 GB, maximem je pak 1 TB. Telefony jsou vodotěsné (IP68, 30 minut v 6metrové hloubce). Najdeme zde podporu 5G (sub-6Ghz), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, novinkou je možnost satelitního spojení pro přivolání pomoci nebo detekce autonehody díky novým senzorům přetížení. Akumulátor u základního modelu vydrží na přehrávání 23 hodin videa (streamování 20 hodin), Pro Max zvládne dokonce 29, resp. 25 hodin. Při 20W nabíjení zvládne 50 % za 30 minut, může se ale dokoupit i rychlejší. MagSafe zvládne 15 W, standardní Qi pak jen 7,5 W. Bohužel je tu stále nabíjení přes port Lightning.

Zklamáním je bohužel cena. Ta americká se nezměnila (a to navzdory tomu, že řádí inflace a iPhone 13 přišel na trh s nižšími cenami), bohužel ty české jsou opravdu hodně vysoké. iPhone 14 Pro 128 GB začíná na ceně 33490 Kč s DPH, to je o 4500 Kč více než 13 Pro. Vzhledem k růstu cen v podstatě všeho se skok rozhodně dal očekávat, tipoval jsem spíše 10% nárůst, ale 15 % navíc mě překvapilo. 256GB verze se dostává na 36990 Kč (+5000 Kč), 512GB varianta na 43490 Kč (+5300 Kč) a 1TB verze je dokonce za 49990 Kč (+5600 Kč). Za 6,7" Max chce Apple 3500Kč příplatek.