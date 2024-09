Apple iPhone 16 Pro přináší 48MPx ultra-širokáč, 4K120p, ale i ostudně malé úložiště

Máme tu novou generaci chytrých telefonů, které opět posouvají možnosti focení a točení videa o něco dále. V podstatě všechny úniky se vyplnily, bylo jen pár výjimek. Bohužel, pokud se ukazovaly dvě možnosti, kam se novinky posunou, ve většině případů to byla ta horší z nich. Hlavní snímač tak nadále zůstává typu 1/1,3" s 1,22µm pixely (2,44µm po sloučení), k často zmiňovanému plánovanému zvětšení tak nedošlo a zdá se, že to bude ona druhá možnost, přijde až u iPhonů 17 Pro. Došlo ale k nemalému vylepšení, má totiž násobně rychlejší vyčítání pixelů a nově podporuje 4K video při 120 fps. Něco takového podporuje jen velmi málo telefonů (nicméně Sony Xperia to nicméně měla na některých telefonech už před několika lety, a to na všech modulech). iPhone 16 Pro to nicméně podporuje jen na hlavním senzoru. Objektiv má 24mm ohniskovou vzdálenost po přepočtu, světelnost F1,78, 2. generaci stabilizace a umožňuje 2× zoom 12MPx výřezem.