Apple iPhone 17 má dva 48MPx fotoaparáty i ProMotion, je levnější a produkce stoupá o 30 %
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple před dvěma týdny představil nový iPhone 17. Ten si nyní představíme a podíváme se i na to, proč se stal dost úspěšným. Apple totiž navýšil produkci o 30 %, aby stihl pokrývat výrazně zvýšený zájem.
Společnosti Apple se s novým iPhonem 17 povedlo vytvořit telefon, který už není v některých parametrech ostudou. Naopak. Dostal několik zajímavých funkcí z modelů Pro a stal se tak úspěšným, že se společnost uchýlila k 30% navýšení produkce. Oproti iPhonu 16 jde totiž o významný krok vpřed. Dostává trochu větší 6,3" displej Super Retina XDR s rozlišením 2622×1206 pixelů, který konečně dostává podporu pro 120Hz obnovovací frekvenci a adaptivní řízení ProMotion. iPhone 17 tak už není pro smích, kdy vyšší obnovovací frekvence než 60 Hz měla i nižší střední třída v Androidech. Displej má typický jas 1000 nitů, minimálně to pak může být 1 nit, v HDR 1600 nitů a špičkově až 3000 nitů. Chrání ho pak Ceramic Shield 2 (to je 3krát odolnější vůči poškrábání a testy ukazují, že v tomto jsou nové iPhony opravdu velmi odolné). Moc se ani nezvětšují jeho rozměry, ty činí 149,6×71,5×7,95 mm, a je tak především o 2 mm delší (šířka je dokonce o desetinu mm menší). Hmotnost činí 177 gramů.
Vylepšení se také týká fotoaparátů. Hlavní fotoaparát je nicméně stejný se 48MPx rozlišením a 26mm objektivem se světelností F1,6, nechybí ani mechanická stabilizace obrazu. Ten dovoluje 12MPx výřez (ekvivalent 52mm ohniskové vzdálenosti - to pochopitelně ale snižuje míru oversamplingu, a tedy i kvality obrazu). Hlavní je ale upgrade ultra-širokoúhlého modulu na 48MPx Fusion modul. Ten má přepočtených 13 mm, 120° úhel záběru a světelnost F2,2. Oba fotoaparáty zvládají natáčení 4K videa až do 60 fps v Dolby Vision. Nechybí filmařský režim ve 4K 30p a Akční režim s 2.8K 60p. Slow-motion video je podporováno ve Full HD až do 240 fps. Významným vylepšením je také 18MPx Center Stage kamera se čtvercovým senzorem. Chcete-li fotit selfie s horizontální orientací, klidně můžete držet telefon na výšku. Maximem této kamerky je 4K60p video.
Najdeme tu procesor Apple A19 s 6 jádry (2P+4E) a 5jádrovým GPU, které má Neural Acceleratory, nicméně nechybí ani 16jádrový Neural Engine. Další významným krokem vpřed je to, že základní úložiště konečně začíná na 256 GB (k dispozici je i 512GB varianta) a ne 128 GB, což už byla dost ostuda. Akumulátor vydrží na 30 hodin přehrávání videa (27 hodin u streamovaného). Na 50 % se nabije za 20 minut se 40W adaptérem. Možné je i 25W bezdrátové nabíjení přes MagSafe i Qi2. Pro zajímavost, akumulátor má 100 % recyklovaného kobaltu. O datovou konektivitu se stará vlastní čip Applu, N1. Ten zvládá Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread.
Za prodejním úspěchem stojí i významně nižší cena. Zatímco iPhone 16 se 128GB pamětí byl za 23.990 Kč, iPhone 17 s 256GB pamětí začíná na 22.990 Kč. Dostanete tedy dvojnásobné množství paměti a ještě o tisícovku levněji. Jen připomeňme, že iPhone 16 s 256 GB paměti byl za 26.990 Kč. Pokud jde o cenu 512GB verze, tak ta šla dolů z 32.990 Kč na 28.990 Kč.
Zdroj: apple.com, wccftech.com