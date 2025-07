Apple iPhone 17 Pro v nových únicích: 8× optický zoom i Pro aplikace

Apple chystá nové smartphony iPhone 17 Pro, které by se měly představit v první polovině letošního září. Podle posledních úniků tu máme potvrzení starých informací i některé nové, které ty předchozí vyvrací. Znovu tu tak máme např. info o tom, že by všechny modely měly dostat rozlišení 48 MPx, tedy nově i telemodul. To by u všech verzí mělo umožnit oversampling do 12MPx výstupního rozlišení, tedy kvalitnější výstup i z telemodulu. Současně se mluví o tom, že by všechny moduly měly nabízet možnost natáčet 8K video, což by bylo přínosem především pro kvalitní 4K video s oversamplingem (i po digitální stabilizaci a případném výřezu můžete mít 4K video s menší či větší mírou oversamplingu).

Užitečnou vychytávkou, u níž doufáme, že se objeví i u nynějších modelů, je nová aplikace Pro Camera. Ta by měla pro iPhony řady Pro přinést novou profesionálnější verzi aplikace pro focení a natáčení videa. Co přesně to bude znamenat, těžko říci. Určitě by neuškodilo, kdyby šla nastavit míra odšumování v ProRAWu (to se asi nestane) a komprese u videa (to by bylo užitečné, a tady si myslím, že tohle by projít mohlo). Nyní je totiž H.265 u iPhonů komprimované až příliš (lehce přes 50 Mbps je u 4K60p šílené).

Další novinkou, která ale odporuje těm předchozím, je informace o optickém zoomu u telemodulu. Dosud se předpokládalo, že z 12MPx modulu s 5× zoomem proti hlavnímu modulu se to změní na 48MPx modul s menším 3,5× zoomem, který bude další zoom dohánět výřezem z vyššího rozlišení, tedy na 12MPx při 7× zoomu (podobně jako vzniká 2× zoom z hlavního 48MPx snímače), nicméně nyní se objevila informace, že tu bude opravdový optický zoom v blíže neurčeném rozsahu, který bude končit na 8× optickém zoomu. Tím by se stal telefonem s jedním z největších zoomů na trhu, přitom by ale modul nabídl i menší přiblížení.

Nyní k těm méně pravděpodobným, ale stále možným novinkám. Spekuluje se také o tom, že by se mohlo objevit druhé tlačítko Camera Control. V rovině spekulací je také clona pro hlavní snímač, což by bylo nadmíru užitečné vylepšení. Hloubka ostrosti je na dnešních telefonech občas až příliš malá, bokeh také není vždy nejpříjemnější (např. u iPhonů 16 Pro je opravdu hodně škaredý). Možnost ovládat hloubku ostrosti by nebyla na škodu, rovněž by to mohlo pomoci videu dosahovat delších expozičních časů a zbavit se klasických smartphonových sekaně ostrých videosekvencí. Toto se ale dosud předpokládalo až u iPhonů 18 Pro, proto to vypadá méně pravděpodobně (rovněž to nezmiňují všechny zdroje).