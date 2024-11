Apple kupuje Pixelmator, litevskou alternativu Photoshopu

Společnost Apple často kupuje další firmy, jejichž služby pak integruje do svých produktů a obvykle jsou tady také aktivně využívány. V tomto je hodně odlišná od Googlu, který sice také kupuje, co se dá, ale v drtivé většině to znamená brzký konec takové služby. V případě Applu je předmětem další akvizice společnost Pixelmator, která má pod sebou aplikace jako Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS a Photomator. Firma sídlí ve Vilniusu v Litvě.

Aplikace vyvíjí už 17 let a ve své verzi Pro se stala docela populární alternativou softwarů, jako je např. Photoshop. Dnes už např. podporuje maskování pomocí AI, nabídne plnou podporu pro HDR, RAWy z Fujifilmů a další funkce. Přestože firma podepsala dohodu o převzetí Applem, toto stále musí projít schvalovacím procesem tržních regulátorů, takže není jisté, že k němu opravdu dojde. Prozatím se aplikace a jejich byznys model nebude měnit, nicméně pro budoucnost byly ohlášeny "vzrušující" novinky. To obvykle znamená spíše opak, ale kdo ví, možná Apple překvapí.