Apple spouští foto-soutěž s makro fotkami z iPhonů 13 Pro: ceny jsou ale nejasné

Pokud máte rádi fotografické soutěže, můžete se zúčastnit té, kterou pořádá společnost Apple. Její Shot on iPhone Challenge ale tradičně vyvolává i několik otázek. Nejprve se ale věnujme samotné soutěži. Ta potrvá do 16. února 2022 a úkolem je vyfotit makro snímek pomocí nových iPhonů 13 Pro nebo 13 Pro Max, které mají nový makro režim schopný zaostřit od 2 cm. Tyto snímky pak můžete umístit na Instagram, Twitter nebo Weibo s hashtagy #ShotoniPhone a #iPhonemacrochallenge, doplnit byste měli také model, s kterým to bylo vyfoceno, a případné úpravy (povolené jsou úpravy v aplikacích Applu i programech třetích stran). Možné je také zaslat je e-mailem do Applu.

Apple radí zaostřovat doprostřed, kde je objektiv nejostřejší a fotit v novém makro režimu. Celkem se vybere 10 vítězných snímků, přičemž v porotě zasednou různí fotografové (např. youtuber Peter McKinnon, Anand Varma z National Georgaphic a další včetně lidí z Applu).

A teď k těm otázkám. Ke vstupu do soutěže potřebujete poměrně drahý telefon od Applu (to ale u mnoha soutěží spojených s produkty značek není nic neobvyklého a v tomto bych nespatřoval problém jako mnozí jiní). Trochu horší je to s tím, že vlastně není úplně jasné, co je cenou, resp. jaká je hodnota. Výhrou má být zveřejnění snímků v Apple Newsroom, na různých dalších propagačních místech Applu (webové stránky, Instagram, billboardy,…) a licenční poplatek za užití fotografií. Nikde jsem se ale nedozvěděl, kolik tento poplatek vlastně bude činit. Tohle číslo může být v podstatě jakékoli.

