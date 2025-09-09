>
Apple uvedl iPhone 17 Pro a Pro Max: 48 MPx na telemodulu, ale 8K stále chybí
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Apple před několika okamžiky představil novou generaci iPhonů 17 Pro a Pro Max. Zásadním vylepšením prošel tele-modul, který má nyní 48MPx snímač s většími rozměry. Bohužel nadále chybí 8K video.
Právě proběhla podzimní keynote Applu a zlatým hřebem večera bylo představení nové generace iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max. Novinkou je odklon od titanu a návrat k hliníku, tentokrát ale byla použita unibody architektura. Větší výstupek na zadní straně vytvořil více místa pro tele-modul, ale i další komponenty, které uvolnily více místa pro baterii (oba vydrží přehrávat video o 4 hodiny déle, konkrétně 31, resp. 37 hodin).
Pro lepší chlazení je tu výparníková komora, díky čemuž nový procesor A19 Pro vydrží delší dobu v zátěži bez omezování výkonu (až o 40 % vyšší trvalý výkon). CPU je 6jádrové (2P+4E), nová architektura 6jádrového GPU nyní přidává malá NPU do každého GPU, přičemž zůstává i klasické 16jádrové NPU. Máme tu i větší cache paměť a větší RAM. Nové iPhony mají také čip Apple N1, který kombinuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Zrychlilo se i nabíjení a 50 % baterie se nyní nabije během 20 minut (bezdrátově podporuje 25 W přes MagSafe i Qi2). Displej i záď jsou chráněné pomocí Ceramic Shield 2 s 3× větší odolností proti poškrábání a 4krát větší proti prasklinám.
Pokud jde o fotoaparáty, zde došlo k jedné významné změně, všechny tři fotoaparáty jsou Fusion s rozlišením 48 MPx. U telemodulu to tak znamená, že se z 1/3,06" 12MPx čipu přešlo na 48MPx snímač pravděpodobně typu 1/2,5" až 1/2,55" (tedy stejný jako na ultra-širokoúhlém modulu, plošně o 56 % větší). Odpovídala by tomu totiž velikost pixelů 0,7µm (1,4µm po sloučení). Zůstává světelnost F2,8, máme tu ale trochu kratší přepočtenou ohniskovou vzdálenost 100 mm, což je praktičtější než nynějších 120 mm. Odpovídá to tedy cca 4× zoomu proti hlavnímu modulu. Díky vysokému rozlišení je ale možné výřezem na 12 MPx dosáhnout až 8× zoomu (pochopitelně s nižší mírou oversamplingu, a tedy i slabší kvalitou obrazu). Objektiv je typu Tetraprism. Fotoaparát má hybridní fázové zaostřovací pixely a 3D stabilizaci snímače.
Hlavní snímač je 1/1,3" s 24mm objektivem a světelností F1,78, také je mechanicky stabilizovaný. Zatímco všechny moduly podporují 4K60p, tento je jediným, který zvládá i 4K120p. Bohužel 8K video se do iPhonů stále ještě nedostalo, a tak musíme zapomenout na to, že bychom si mohli sami řídit over-sampling z 8K na 4K (včetně další stabilizace nebo výřezů). Ultra-širokoúhlý modul má 13mm objektiv se 120° úhlem záběru a světelností F2,2. iPhony 17 Pro a Pro Max podporují ProRes video včetně ProRes RAW nebo Apple Log 2, nově je tu podpora pro Genlock. Přední kamerka má nyní čtvercový snímač, takže podporuje horizontální fotografie a video i při snímání s telefonem na výšku. Snímač má 18 MPx a objektiv se světelností F1,9. Zvládá až 4K při 60 fps a jde o Center Stage, tedy s automatickým výběrem výřezu.
Menší iPhone 17 Pro má 6,3" displej Super Retina XDR s rozlišením 2622×1206 pixelů. Telefon má rozměry 150×71,9×8,75 mm a váží 204 gramů. iPhone 17 Pro Max disponuje větším 6,9" displejem s rozlišením 2868×1320 pixelů. Tělo má 163,4×78×8,75 mm a váží 231 gramů. Má adaptivní obnovovací frekvenci ProMotion do max. 120 Hz, max. jas až 3000 nitů a podporu pro Always-On. Oba telefony nyní začínají na 256GB úložišti, Pro Max dostává nově k dispozici i 2TB variantu.
Co se týče cen, ta startovní "od" se posunula kvůli vypadnutí 128GB verze. Pro stejnou kapacitu se tak ale neměnily, a tak 256GB iPhone 17 Pro stojí nadále stejných 32.990 Kč s DPH, 512GB verze je za 38.990 Kč a 1TB varianta vyjde na 44.990 Kč. Pozitivní zprávou je ale zlevnění iPhonu 17 Pro Max o 1000 Kč u všech kapacit. 256GB verze je tak za 34.990 Kč, 512GB vyjde na 40.990 Kč, 1TB stojí 46.990 Kč a nová 2TB verze vyjde na 58.990 Kč. Cenový rozestup mezi Pro a Pro Max se tak smrskl na 2000 Kč.
Zdroj: apple.com