Canon chce údajně navázat spolupráci s výrobci smartphonů

Modernído stále větší míry nahrazují fotoaparáty, a tak není divu, že se jejich výrobci snaží vylepšit fotografické vlastnosti a do spolupráce se s nimi dávají tradiční výrobci fotoaparátů, kteří mají dlouholeté know-how. Xiaomi tak např. spolupracuje s Leicou (s ní v minulosti spolupracoval i Huawei), Zeiss jsme na mohli do loňského roku najít na telefonech Nokia, nyní jde např. o Vivo a jeho povrchové vrstvy mají nové telefony od Sony . Hasselblad zase spolupracuje s firmou OnePlus. Proslýchá se, že svého smartphonového partnera by chtěla i společnost

Jde jen o zákulisní informaci, nešlo by ale o nic překvapivého. Canon je ve světě fotografie velkým jménem a pro firmu by taková spolupráce mohla být velkým přínosem poté, co jí mobilní telefony v podstatě zlikvidovaly většinu nabídky kompaktů včetně nižších tříd (bez)zrcadlovek. Otázkou je, kdo by mohl být takovým partnerem. Apple je spíše nepravděpodobný, Samsung rovněž, Sony jako výrobce fotoaparátů s Canonem takto spolupracovat asi také nebude. V prvním odstavci zmíněné firmy jsou už zabrané. Obecně se jako nepravděpodobný považuje i Google, zde bych ale osobně šanci trochu viděl. Nabízí se ale např. Honor, Motorola, realme, Nothing (pokud půjde více globální cestou) nebo Asus.