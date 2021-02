Canon EOS M50 Mark II pro vloggery přichází do Evropy

Jsou to 4 měsíce , cooznámil uvedení nového APS-C CSC fotoaparátu. Tehdy šlo ale jen o americký trh, nicméně nyní bylo oznámeno, že zamíří i do Austrálie a Evropy. Novinka do značné míry vychází z původního modelu EOS M50 a působí spíše jako vylepšení firmwaru než nový model. Nové funkce pak míří především na vloggery, youtubery a podobné influencery. Máme zde např. vylepšený autofokus, který má detekci očí i u videa. To rozhodně přijde vhod.