Canon EOS M50 Mark II údajně dostane 4K60p

Zajímavou informací je ale především to, že EOS M50 Mark II má podporovat 4K60p videosekvence bez ořezu. EVF by mělo mít rozlišení 3,69 milionu bodů, nicméně se hovoří o tom, že by zde neměla být mechanická stabilizace (IBIS), což je poněkud škoda. Také by mělo zůstat u jednoho slotu pro paměťové karty. Otázkou je nicméně další budoucnost systému s objektivy EF-M. Poslední dobou se totiž čím dá tím více proslýchá, že Canon plánuje přijít s RF bajonetem i pro APS-C. Nic z toho ale nebylo potvrzeno (RF akorát nově získaly Super 35 kamery ).