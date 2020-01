Canon EOS R Mark II by měl údajně dostat IBIS i 4K bez cropu

Opět se vyrojily zprávy o připravovaném fotoaparátu Canon EOS řady R. Nyní se hovoří o EOS R Mark II, nicméně podle toho, jak by měla novinka vypadat, je možné, že nepůjde o nástupce modelu EOS R (tak brzká náhrada by vzhledem k jeho mládí byla překvapivá), ale spíše o rozšíření nabídky směrem nahoru. V tomto kontextu se už spekulovalo o high-endovém EOSu RX . Ať už tedy půjde o EOS RX nebo EOS R Mark II, pojďme se podívat, co by se mělo objevit ve full frame řadě CSC od Canonu.

Zdroje, a to obvykle spolehlivé, totiž tvrdí, že by novinka měla dostat nový 32MPx full frame snímač. Ten by měl být nezvykle u Canonu stabilizovaný a přinést tak výrazně lepší úroveň focení a natáčení videa zejména s nestabilizovanými objektivy. Dále se hovoří o tom, že by 4K video konečně nemělo mít protivný crop faktor (výrazné zúžení úhlu záběru), které trápí spoustu fotoaparátů se záznamem 4K videa, a to i u jiných výrobců.

Velmi potěšující zprávou je to, že by novinka údajně měla umět automaticky zaostřovat pomocí Dual Pixel AF také ve 4K rozlišení. Doposud to drtivá většina Canonů uměla maximálně jen ve Full HD a autofokus byl ve 4K velmi problematický. Dále se mluví o sekvenčním snímání s rychlostí 12 fps a pravděpodobně i použití procesoru Digic X. Vypadá to také na dva sloty pro paměťové karty, jeden z nich by měl být dokonce CFexpress, druhý patrně klasický SDXC.



Ceny souvisejících / podobných produktů: