Canon EOS R3 přichází s vrstveným CMOS, ostřením okem a 30fps snímáním

Společnost Canon lákala na nový full frame fotoaparát EOS R3 a dnes se oficiálně představil. Novinka míří mezi populární EOS R5 a vlajkovou loď EOS-1D X. Máme zde nový full frame snímač CMOS s rozměry 36×24 mm a rozlišením 26,7 MPx, z čehož se efektivně využívá 24,1 MPx. Snímač nabízí mechanickou stabilizaci, která při využití objektivů s optickou stabilizací dokáže vyvinout kombinovaný účinek až 8 EV. Obraz zpracovává procesor DIGIC X.



Těšit se můžeme na zaostřovací systém Dual Pixel CMOS AF II s citlivostí od -7,5 EV (F1,2, ISO 100). Máme zde 1053 zaostřovacích bodů a působivé je zejména to, že se výběr zaostřovacích ploch dá řídit pohledem oka do hledáčku. Systém sledování objektů je uzpůsoben nejen pro lidi, ale také zvířata (psy, kočky a ptáky) a také vozidla (závodní auta i motorky). Jde tedy o přístroj zejména pro rychlé snímání přírody i sportu. Tomu odpovídá i sekvenční snímání a rychlost zaostření za 0,03 sekundy. S mechanickou závěrkou zvládne 12 fps (k poklesu rychlosti může dojít až po 1000 RAWech s CFexpress kartou), s elektronickou je to pak až 30 fps (buffer a rychlost ukládání na kartu postačí na 540 JPEGů nebo 150 RAWů). EOS R3 podporuje 14bitové RAWy (i C-RAW), 10bitové HEIFy a 8bitové JPEGy.



Expozici lze nastavit tradičními režimy automatiky, priority clony, času i manuálně. Citlivost může být ISO 100 až 102400, v rozšířeném režimu ISO 50 až 204800. Korekce expozice nabídne +/-3 EV, kombinovat ji lze s bracketingem až +/-3 EV. Expoziční časy mohou být od 1/8000 do 30 sekund s mechanickou závěrkou. Elektronická ale dovolí i čas pouhých 1/64000 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy s mechanickou závěrkou, 1/180 sekundy s elektronickou a 1/250 sekundy s elektronickou první lamelou.

Pokud jde o video, ani zde se fotoaparát nemá za co stydět. Sice kvůli nižšímu rozlišení neumí 8K jako EOS R5, nicméně zvládne DCI 6K (6000×3160 pixelů) v 12bitovém RAW formátu až při 59,94p (až 2600 Mbps). DCI 4K (4096×2160 pixelů) i UHD 4K (3840×2160 pixelů) umí až do 119,9 fps. 4K a nižší jsou k dispozici ve 8bitovém 4:2:0 nebo 10bitovém 4:2:2. Pokud využijete 4K při 60p a nižší frekvenci, převzorkovává se ze 6K rozlišení. Nechybí ani záznam v Canon Log 3, v takovém případě se místo H.264 používá H.265. K dispozici je CRM Light, All-I, IPB i IPB Light záznam, ty se ale mohou různě vztahovat k různým rozlišením a frekvencím.



Elektronický hledáček (EVF) má 0,5" úhlopříčku, jde o typ OLED a nabídne rozlišení 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů). Jeho zvětšení dosahuje 0,76×, obnovovací frekvence může být 60 nebo 120 fps. Hlavní displej má 3,2" úhlopříčku a rozlišení 4,15 mil. bodů. Je plně otočný. Samozřejmostí je i odolnost vůči vodě a prachu. Co se týče rozhraní, máme zde USB-C 3.2 Gen2, Wi-Fi (až 802.11ac) a Bluetooth 5.0. Dále nechybí HDMI typu D, jacky pro externí mikrofon, sluchátka i dálkové ovládání. Jsou zde dva sloty pro paměťové karty, jeden pro CFexpress Type B, druhý až pro SDXC UHS-II.



Li-Ion akumulátor LP-E19 má vydržet na pořízení 860 snímků při teplotě 23 °C přes displej a 620 snímků při využití hledáčku. Tělo vyrobené z hořčíkových slitin měří 150×142,6×87,2 mm a váží 822 gramů bez příslušenství. S kartou a akumulátorem vyskočí až na 1015 gramů. Cena byla stanovena na 159.990 Kč s DPH.



