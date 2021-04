Canon EOS R5 může mít zvláštní problém se stabilizací

Full frame fotoaparát Canon EOS R5 (a možná i EOS R6) může mít problém s chováním jeho mechanické stabilizace v těle (IBIS). Problému si všiml youtuber juanmaasecas, kdy při zapnutí trvalé stabilizace v těle s nestabilizovanými objektivy (jak RF, tak i EF) vykazoval první snímek zvláštní neostrost. Fotografie byla jakoby posunutá (rotovaná). Zajímavé je, že další snímky v sérii byly se stejným nastavením už v pořádku.



Podle prozatímních výsledků se problém nevyskytuje se stabilizovanými objektivy a mizí také tehdy, když se nastaví stabilizace jen při expozici. Dá se tak předpokládat, že fotoaparát při náhledu stabilizuje obraz, nicméně před samotným vyfocením restartuje polohu čipu, aby měl větší prostor pro stabilizování, což ale z nějakého důvodu neprovede bez potíží (začne exponování dříve, než dokončí přesun?). Zda je tomu ale skutečně tak, to ukáže až výsledek šetření.

Není to zdaleka poprvé, co měl nějaký fotoaparát problém související s trvalou stabilizací. Některé např. díky restartu polohy stabilizačního mechanismu vyfotily snímek s odlišnou kompozici než při zmáčknutí spouště, což může být problém především u ultrazoomů. Ale zpět k EOS R5. Problém potvrdili i jiní uživatelé včetně obchodu v Hong Kongu, kde zmíněný youtuber chtěl fotoaparát původně reklamovat. Nyní to vypadá, že Canon už ví o problému a možná ho vyřeší v některém z následujících firmwarů.

