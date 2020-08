Canon EOS R5 se nepřehřívá, jak se zdá: omezení času je softwarové

Nový fotoaparát Canon EOS R5 bohužel zaujal spíše svými limity nahrávání videa kvůli přehřívání než skutečnými schopnostmi, které ho pasují na špičku toho, co lze najít ve třídě CSC. Lidé se v tom ale začali trochu vrtat a zjistili, že o teplotu nakonec moc nejde a jde o softwarová omezení. Fotoaparát totiž zaznamenává dobu nahrávání do paměti, a pokud se mu zabrání toto učinit, hlášky o přehřívání zmizí. Nejeden youtuber to vyzkoušel a navzájem si potvrzují, že jde o časovač a nikoli o teplotní senzor, který by vyhazoval varování před přehřátím.

Zjistilo se, že je potřeba fotoaparát přesvědčit, že jsou zavřená dvířka prostoru pro akumulátor (někteří to dělali např. lepící páskou). Zapne se fotoaparát a nahrává se video až do doby, kdy vyskočí hláška o přehřívání, ale fotoaparát se ještě sám nevypne. Za chodu se vyjme akumulátor a vrátí zpátky. Protože se vyjmul nesprávným způsobem (nikoli vypínacím tlačítkem), nedojde k uložení údaje o nahraném videu. Při opětovném spuštění fotoaparátu se tak EOS R5 tváří, jako by žádné video před pár sekundami nenahrával a opět se po dobu mnoha minut neobjeví hláška ohledně přehřívání. To potvrdilo, že jde o umělé omezení. Tomu napovídalo i to, že mnozí dostávali hlášky o přehřátí za podobnou dobu v horkých i velmi studených okolních teplotách. Nyní se mluví o tom, že by se měl objevit nový firmware, který problém s časovými omezeními vyřeší.



