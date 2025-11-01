Canon láká na 6. listopad. Předpokládá se EOS R6 Mark III a objektiv RF 45mm F1.2
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Canon ukázal teaser na 6. listopadu, což je už za pár dní. Neoficiálně se očekává full frame fotoaparát EOS R6 Mark III s podporou natáčení 7K videa a nový pevný světelný objektiv RF 45mm f/1.2 STM.
Společnost Canon ukázala teaser na 6. listopadu, kdy by měla představit nové produkty. Není jisté, co se představí, nicméně zákulisní informace napovídají, že by mohlo jít o bezzrcadlovku EOS R6 Mark III a objektiv RF 45mm f/1.2 STM. Podle nich by EOS R6 Mark III měl mít 34,2MPx snímač (32 MPx efektivně) z kamery EOS C50 s Dual Pixel CMOS AF II. Počítá se s mechanickou stabilizací s 6,5EV účinkem. Snímač má zvládat 40fps snímání s elektronickou závěrkou a funkci pre-capture. U videa se mluví o open-gate RAW (z celé plochy snímače) s 25p, výsledkem by mělo mělo být 7K RAW video i podpora 7K MP4. Podporováno má být H.264, H.265 (i XF-HEVC). Fotoaparát má mít dva sloty pro paměťové karty (SD UHS-II a CFexpress Type B), velký HDMI port, napájení zajistí akumulátor LP-E6P. Hovoří se o tom, že by měl stát 2899 EUR (70,5 tisíc Kč).
Druhou novinkou má být vysoce světelný pevný objektiv RF 45mm f/1.2 STM. U něj se ví to, že by měl vážit 346 gramů a má mít 67mm závit pro filtry. Dále má krokový motorek STM a je optimalizován pro minimalizaci focus breathingu. Pokud jde o cenu, objevují se dvoje informace, a to 499 EUR (12 tisíc Kč) a 599 EUR (14,5 tisíc Kč).
