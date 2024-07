Canon má 41 % trhu s bezzrcadlovkami, Sony se na něj dotahuje

Na trhu s digitálními fotoaparáty dlouho dominovaly dvě značky, Canon a Nikon. To se ale začalo měnit s příchodem bezzrcadlovek, s nimiž Sony začalo jako jedno z prvních a získalo před oběma tradičními rivaly značný technologický náskok. Dlouho ale trvalo, než se to začalo přetavovat i do tržního podílu. Dnes je ale situace dost odlišná a společnost Nikon už dávno není dvojkou na trhu, tím je právě Sony. Canon, který měl většinou 50 % trhu s fotoaparáty s výměnnými objektivy (ILC, neboli DSLR i CSC), na trhu s CSC fotoaparáty takového dobrého výsledku nedosahuje. Podle Nikkei má totiž "jen" 41,2 %. I to stačí na první místo, stále má i nějaký ten náskok, ale není zas tak obrovský.

Druhé Sony nyní dosahuje 32,1% podílu, což na první pozici nestačí a asi ještě nějakou dobu stačit nebude, každopádně je nyní mnohem blíže Canonu než třetímu Nikonu. Ten je totiž s 13,2 % dost daleko vzadu. Čtvrtou pozici pak bere společnost Fujifilm, která se dostala na 8,0 %. Na ostatní značky pak zbývá 5,5 %, nicméně těch značek tu už není mnoho. V podstatě tu máme akorát Panasonic a [snad i] OM System. Pentax na trhu s CSC už nefiguruje, takže ten zde není, Sigma a Leica má minimum.