Canon plánuje zoomovací telekonvertor 1.0-2.0×

Koncem roku 2020 vyšlo najevo, že si Canon nechal patentovat zoomovací telekonvertor, tedy s hodnotami přiblížení 1,0×, 1,5× a 2,0×. Po 2,5 letech se tato myšlenka objevuje znovu. Proslýchá se totiž, že Canon vedle nového telezoomu RF 200-500mm f/4 L IS chystá také zoomovací telekonvertor. Není jisté, zda prostřední poloha bude 1,5× jako u patentu nebo 1,4×, která je u konvertorů typičtější (protože vytváří 1EV skok v expozici).

Takové řešení by mělo výhodu v tom, že by umožnilo nastavovat optickou soustavu do tří různých ohniskových délek pomocí jednoho zařízení. Dnes už sice máme i zabudované vypínatelné konvertory v objektivech, ty ale nabízí jen dva režimy. Toto by nabídlo rovnou tři, přičemž by nebylo nutné telekonvertor sundávat, pokud ho nechcete využít. Jednoduše byste ho nastavili na 1,0× hodnotu (stejně jako dnes u objektivů s vypínatelným konvertorem). Konvertor by tak ani nebylo nutné sundávat, což snižuje riziko zaprášení senzoru. Předpokládá se, že by se novinky měly představit na konci tohoto roku nebo začátku toho příštího.