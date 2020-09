Canon PowerShoot Zoom: netradiční telezoom-kompakt pro Japonsko

Občas se objeví hodně zvláštní koncepty, málokdy však uspějí. U fotoaparátů to platí také, přesto to Canon zkouší s opravdu netradičním produktem v podobě kamerky. Tu chce přivést na světlo světa pomocí crowdfundingové stránky Makuake , což se i podařilo (cílem byl milion jenů). Přesto si moc neumím představit, že by tento produkt mohl výrazněji uspět (už i proto, že je to druhé zařízení do kapsy). Má doplnit slabé schopnosti záznamu snímků s velkými ohniskovými vzdálenostmi pomocí telefonů. I když se na jejich zádi vyskytuje několik objektivů, teleobjektivy mají stále poměrně slabý dosah. PowerShot Zoom by to měl změnit.