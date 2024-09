Canon představil mobilní tiskárnu SELPHY QX20 s "bezokrajovým" tiskem

SELPHY QX20. Základ se sice výrazněji nezměnil, přesto je zde několik zajímavých vylepšení. Stejně jako předchůdce, i u nového modelu je možné tisknout na papíry XS-20L (72×85 mm), nyní je to ale možné na třech stranách bezokrajově. Jde tak o čtvercový snímek 72×72 mm s 13mm proužkem dole (předchůdce měl 68×68 mm). Nově také přibyla možnost tisknout na formát karet 54×85 mm (XC-20L a XC-60L). Z dalších vylepšení tu máme nahrazení [dnes už v EU zakázaného] portu micro USB novějším USB-C, navíc se o něco zrychlilo nabíjení, a to ze 120 na 80 minut, baterie vydrží na vytištění 20 fotografií. Mírně se také zrychlil tisk ze 43 na 40 sekund.

Canon před více než 4,5 rokem představil fotografickou mobilní tiskárnu SELPHY QX10 , která se nyní dočkala nové generace. Základ se sice výrazněji nezměnil, přesto je zde několik zajímavých vylepšení. Stejně jako předchůdce, i u nového modelu je možné tisknout na papíry XS-20L (72×85 mm), nyní je to ale možné na třech stranách bezokrajově. Jde tak o čtvercový snímek 72×72 mm s 13mm proužkem dole (předchůdce měl 68×68 mm). Nově také přibyla možnost tisknout na formát karet 54×85 mm (XC-20L a XC-60L). Z dalších vylepšení tu máme nahrazení [dnes už v EU zakázaného] portu micro USB novějším USB-C, navíc se o něco zrychlilo nabíjení, a to ze 120 na 80 minut, baterie vydrží na vytištění 20 fotografií. Mírně se také zrychlil tisk ze 43 na 40 sekund.

Zůstává sublimační tisk s rozlišením 287×287 dpi (to mi vychází na rozlišení cca 814×814 bodů) s 256 odstíny na barvu (tedy 8bitový tisk na kanál, celkem 16,7 mil. odstínů). Tiskárna má rozměry 102,2×145,8×32,9 mm a váží 455 gramů. Maximálně pojme 10 fotopapírů, životnost tisku má být 100 let. Připojení ke smartphonu nebo jinému zdroji obrazu je zajištěn pomocí rozhraní Wi-Fi (slot pro paměťové karty tu nenajdete, stejně jako tu není displej). Dostupná má být v bílé a tmavě šedé barvě, na některých trzích i červené, a to za cenu 149,99 USD.