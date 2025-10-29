Recenze  |  Aktuality  |  Články
Canon si patentoval nové ultrazoomy RF 24-300mm až RF 35-600 mm

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Canon si patentoval nové ultrazoomy RF 24-300mm až RF 35-600 mm
Nový patent společnosti Canon ukazuje několik zajímavých full frame objektivů. Začíná se u 24-300mm, jsou zde ale také dva objektivy 24-400mm a přes jeden 500mm ultrazoom se dostává až na 600 mm.
Na internetu se objevil nový patent společnosti Canon. Pod číslem 2025-142268 představuje optické návrhy pěti ultrazoomových objektivů. Zde je možné, že se v budoucnu představí jako náhrada nynějšího objektivu RF 24-240mm nebo jako jeho doplnění. Jako první tu máme RF 24-300mm F3,5-5,6. Ve skutečnosti má 24,72-289,87 mm a 11,73× optický zoom (úhly záběru 79,06° až 8,54°), světelnosti jsou pak F3,6 až F5,88. Průběh ale není moc dobrý, už na 69mm ohniskové vzdálenosti má totiž F5,3. Optická soustava má dle zvoleného zoomu délku 168,78 až 235,73 mm (to zahrnuje vzdálenost od roviny senzoru).
 
Dále tu máme RF 24-400mm F3,5-F6,3. V tomto případě jde o rozsah 24,74-387,90 mm a 15,68× optický zoom (úhel záběru 79,02° až 6,38°). Světelnosti jsou F3,6 až F6,5, přičemž F5,3 má u 77mm ohniskové vzdálenosti. Rozměry soustavy jsou 194,51 až 287,86 mm. Je tu ale ještě jeden RF 24-400mm F3,5-F6,3. Ten má velmi podobný rozsah 24,76-387,85 mm a 15,67× zoom (úhly záběru 78,98° až 6,38°). Hraniční světelnosti F3,6 až F6,5 jsou stejné, ale má o něco lepší průběh. Při 83mm ohniskové vzdálenosti totiž dosahuje světelnosti F5,1. Délka je pak 171,65 až 283,44 mm, je tedy i o něco kompaktnější.
 
Pak se zde ale objevily i extrémy, se kterými asi nebudeme moci moc počítat (některý z výše uvedených by se klidně objevit mohl). Nejprve tu máme RF 28-500mm F3,5-7,1. Reálné ohniskové vzdálenosti jsou 28,81 až 484,7 mm a má 15,83× optický zoom (úhly záběru 70,6° až 5,12°). Skutečné světelnosti jsou F3,6 až F7,2, při 95mm ohniskové vzdálenosti je to pak F5,3. Délka optiky je 194 až 286,34 mm.
 
No a posledním je objektiv RF 35-600mm F4-7,1. Reálně nabídne 33,05 až 581,87 mm a 17,61× optický zoom (úhly záběru 63,38° až 4,26°. Světelnosti jsou F4,1 až F7,2, průběh je pak dán světelností F5,9 na 141mm ohniskové vzdálenosti. Optika má délku 218,72 až 333,97 mm.
 

