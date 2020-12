Canon si patentoval svůj čip Dual Pixel CMOS s BSI technologií

V minulosti měly snímače obvody před světlocitlivou plochou (tzv. FSI), což ale snižovalo její citlivost. Před zhruba 12 lety ale Sony přišlo s technologií BSI (Back-Side Illumination), které pořadí světlocitlivé plochy a obvodů přehodilo. BSI znatelně zvýšilo citlivost snímačů a snížilo šum v obraze, což se projevilo především na čipech s malými pixely, ale ovoce to nese i u větších senzorů.



Tuto technologii si nově patentovala i společnost Canon na svých senzorech CMOS s duálními pixely. Tam by také mělo dojít ke zvýšení obrazové kvality a Canon hovoří také o snazší výrobě takových senzorů. Zda to bude stačit na nejlepší konkurenční senzory na trhu, to se teprve uvidí.

