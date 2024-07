Canon si patentoval tři pevné objektivy, 24mm a 28mm pro full frame, 33mm pro APS-C

Canon, které ukazují, co se v dílnách této firmy vyvíjí a co se možná objeví i v budoucnosti. To pochopitelně nebude platit pro všechny z nich. Pro některé ale ano, neboť v seznamu nových patentů je i objektiv RF 28mm f/2.8. A když se člověk podívá na optickou konstrukci, nemůže tam nevidět známý pancake Na internetu se objevily další patenty společnosti, které ukazují, co se v dílnách této firmy vyvíjí a co se možná objeví i v budoucnosti. To pochopitelně nebude platit pro všechny z nich. Pro některé ale ano, neboť v seznamu nových patentů je i objektiv. A když se člověk podívá na optickou konstrukci, nemůže tam nevidět známý pancake RF 28mm f/2.8 STM , tedy v tomto případě dokonce již existující objektiv. Nyní známe i přesnější hodnoty. Jeho ohnisková vzdálenost je přesněji 28,5 mm, světelnost pak F2,86. Udávaný diagonální úhel záběru reálného objektivu 75° je u patentu přesněji uveden jako 74,4°. Udávaná délka objektivu je 24,7 mm u dostupného objektivu, patent ale mluví o 42,67 mm. Tady alespoň vidíme, jak údaje z patentů mohou nebo nemusí souviset se skutečností (v délce objektivu v patentech je zahrnuta i vzdálenost k senzoru).

Druhým objektivem je RF 24mm f/2.8, který by mohl být zajímavým a levným full frame základním objektivem. Jeho reálná ohnisková vzdálenost je 24,5 mm, světelnost činí F2,88. Úhel záběru je 82,9° a na délku má 47,9 mm, jde tedy opět o velmi kompaktní objektiv. Nakonec tu máme APS-C objektiv RF-S 33mm f/1.8. Jeho reálná ohnisková vzdálenost je 33,08 mm a po přepočtu by měl dávat cca 53 mm. Jeho světelnost je F1,8, úhel záběru 44,88° a rovněž jde o kompaktní sklo s délkou jen 41 mm. To tedy napovídá další pancake.