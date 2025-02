Canon uvádí kompakt PowerShot V1 s 1,4" snímačem a objektivem 16-50mm

Zvyšující se zájem o kompakty přesvědčil některé výrobce k jejich návratu. Zatímco však většina jen oprášila letité přístroje, v případě Canonu tu máme konečně i nějaké větší inovace. Představuje totiž profesionální kompakt Canon PowerShot V1. Zaměřením jde o nástupce řady G, ačkoli označením míří do stylových produktů V, zatím bude ale mít velmi omezenou dostupnost pro vybrané země.

Novinka má velký 1,4" snímač, což je o trochu větší než 4/3" (ten je 1,33"). Celkové rozlišení je 23,9 MPx, efektivně se využívá 22,3 MPx a pro video pak 18,7 MPx. Do kompaktů se nám tentokrát dostalo i zaostřování pomocí Dual Pixel CMOS AF. Záznam je možný do 8bitových JPEGů, 10bitových HEIFů i 14bitových RAW včetně komprimovaných verzí.

Fotoaparát míří především na vloggery, čemuž odpovídá i ohniskový rozsah 16-50 mm po přepočtu. To je opravdu hodně širokoúhlý začátek. V případě natáčení 4K videa je rozsah 17-52 mm u 30p (60p přináší 1,4× crop a cca 24-72 mm, neboť pro fotky s cropem je uváděno 23-71 mm). Objektiv má dobrou světelnost F2,8-4,5 a skládá se z 9 členů v 8 skupinách (3 členy jsou asférické). Irisová clona podporuje max. F11, důležitá je i integrace 3EV ND filtru. Minimální zaostřovací vzdálenost je 5 cm na nejširší a 15 cm na nejdelší ohniskové vzdálenosti. Objektiv je opticky stabilizovaný a ve videu je k dispozici i elektronická stabilizace doplněná o sledování objektu (snaží se ho udržet v záběru). Pro recenze produktů umožňuje přeostřit z tváře na produkt (potlačit detekovaný obličej při detekci blízkého objektu).

Citlivosti jsou od ISO 100 do ISO 32000, v režimu rozšíření až ISO 51200. U videa je to ISO 100 až 12800 s rozšířením na ISO 25600. Mechanická závěrka podporuje časy 1/2000 sekundy až 30 sekund, elektronická začíná od 1/16000 sekundy. Sekvenční snímání zvládá max. rychlost 15 fps s mechanickou a 30 fps s elektronickou závěrkou.



Pokud jde o video, které je primárním zaměřením PowerShotu V1, tak to je možné max. do UHD 4K (3840×2160 pixelů). Zvládá i 60p s 230 Mbps, to se ale musíte připravit na výše zmíněný crop. V případě 30p jste bez ořezu, navíc dochází k oversamplingu z rozlišení 5.7K. Datový tok je v tomto případě max. 120 Mbps. Full HD video je podporováno až do 120p. K dispozici je také Canon Log a HDR PQ, které zvyšuje datové toky max. na 340 Mbps, resp. 170 Mbps. Zajímavostí je aktivní chlazení. Nicméně i bez něj by fotoaparát měl vydržet na 25-40 minut 4K60p záznamu. Teplotu pro vypnutí lze nastavit na standardní nebo vysokou, přičemž při vysoké má většina režimů s ventilátorem neomezenou dobu nahrávání.

Zadní dotykový displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). PowerShot V1 podporuje paměťové karty SDXC včetně UHS-II variant. Fotoaparát má port USB-C 2.0, HDMI typu D, 3,5mm audio jacky pro mikrofon i sluchátka. Nechybí podpora Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2. Akumulátorem je LP-E17. Fotoaparát měří 118,3×68×52,5 mm a váží 379 gramů, s baterií a kartou pak 426 gramů. Jak již bylo řečeno výše, bude mít omezenou dostupnost. Prozatím se totiž podívá jen do vybraných asijských zemí, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong a Tchaj-wan.