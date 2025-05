Canon uvádí levný telezoom RF 75-300mm F4-5.6

V nabídce objektivů Canonu pro full frame CSC fotoaparáty EOS R se nově objevuje telezoom RF 75-300mm F4-5.6, který bude opravdu velmi levný. Jeho cena bude totiž jen čtyřciferná, a to zdaleka ne při své horní hranici. Stanovena byla na 7.790 Kč s DPH, což je dnes už takřka nevídaná částka. Důvodem pro nízkou cenu je to, že objektiv je založen na svém více než čtvrt století starém předchůdci pro zrcadlovky. Canon tak nemusel vyvíjet zbrusu novou optiku, objektiv nemá ani optickou stabilizaci, hlavní je tu to, že byl předělán pro jiný bajonet. Optický nákres sice pro porovnání nemáme, oba objektivy ale mají 13 optických členů v 9 skupinách a velmi podobné vlastnosti.

Máme zde 4× optický zoom v rozsahu 75 až 300 mm, což na full frame těle dělá diagonálně 32°11' až 8°15', horizontálně 27°až 6°50' a vertikálně 18°11' až 4°35'. Světelnost je F4 až F5,6, maximální hodnota 7lamelové clony je F32 až F45 dle zoomu. Nejkratší zaostřovací vzdálenost činí 1,5 metru, což nás dostává na 0,25× zvětšení na max. zoomu. Zaostřovacím motorkem je klasický DC, máme tu povrchové vrstvy Super Spectra. Objektiv má 71,2 mm v průměru, 146,1 mm na délku a váhu 507 gramů. Může využívat filtry s 58mm průměrem.