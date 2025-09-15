Recenze  |  Aktuality  |  Články
Canon uvádí "nový" kompakt IXUS 285 HS A s 12× zoomem. Jak se liší od verze z roku 2016?

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Canon uvádí "nový" kompakt IXUS 285 HS A s 12× zoomem. Jak se liší od verze z roku 2016?
Canon aktualizuje nabídku svých kompaktů o další model. Ten se jmenuje IXUS 285 HS A a navazuje na svého stylového předchůdce z roku 2016. Moc nového na něm ale bohužel po 9 letech nenajdete. 
Společnost Canon v případě kompaktů udělala o něco větší radost než ostatní uvedením profi kompaktu PowerShot V1. Ostatní totiž většinou jen znovu uvedli již uvedené bez výraznějších změn. Bohužel v případě dalšího počinu Canonu jsme také na uvedení již uvedeného. Nový IXUS 285 HS A (PowerShot ELPH 360 HS A) si dokonce ponechává jméno předchůdce a přidává jen písmenko A. To dává tušit, že se tu moc nezměnilo. Zůstává tak 1/2,3" CMOS snímač s rozlišením 21,1 MPx, u něhož se efektivně využívá 20,2 MPx. Nemění se ani letitý procesor DIGIC 4+. Spolu s tím fotoaparát také umožňuje natáčet maximálně Full HD video při 29,97p, což je na rok 2025 už opravdu hodně zastaralé. Využívá se kodek MPEG-4 AVC/H.264.
 
Původní zůstává také objektiv s 12× optickým zoomem v rozsahu 25-300 mm po přepočtu, jehož světelnost je podprůměrných F3,6-7,0. Optická stabilizace obrazu slibuje max. 2,5EV účinek (cca 6krát delší čas než pravidlo převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti). Zaostřovat je možné od 1 cm od přední čočky.
 
Canon IXUS 285 HS A
 
Expozice je automatická, citlivosti jsou od ISO 80 do 3200. Časy mají rozsah 1/2000 sekundy až 1 sekundu, v některých režimech je k dispozici až 15 sekund. Sekvenční snímání vrcholí hodnotou 2,5 fps, v rozlišení 5 MPx se zvyšuje na 7,2 fps. Zadní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 460 tisíc bodů (320×480 RGB pixelů). Jednou ze změn je to, že nová varianta podporuje microSDXC karty místo většího formátu SD, další je to, že PictBridge není podporován přes Wi-Fi, ale jen přes USB.
 
Máme tu HDMI typu D, Wi-Fi 802.11n a jednu věc, která je zarážející, je přítomnost USB-B portu a nikoli USB-C. To napovídá tomu, že se baterie nedá nabíjet přes USB port, ale jen v dodané nabíječce. Akumulátorem je NB-11LH s výdrží na 180 snímků (265 v ECO režimu). Fotoaparát má rozměry 99,6×58×22,8 mm a váží 146 gramů. Zatímco však IXUS 285 HS v roce 2016 startoval na ceně 209 USD, nový model vyjde na 379 USD.
 

Nikon ZR je novým 24MPx full frame fotoaparátem pro video, vznikl ve spolupráci s RED
Nikon ZR je novým 24MPx full frame fotoaparátem pro video, vznikl ve spolupráci s RED
11.9.2025, Milan Šurkala4
Středoformát Hasselblad X2D II 100C přináší lidarový AF a 10EV stabilizaci
Středoformát Hasselblad X2D II 100C přináší lidarový AF a 10EV stabilizaci
6.9.2025, Milan Šurkala4
Kompakt Yashica City 300 výrazně přitvrdil, dostal 1/1,56" čip z telefonů a RAW
Kompakt Yashica City 300 výrazně přitvrdil, dostal 1/1,56" čip z telefonů a RAW
2.9.2025, Milan Šurkala7
Insta360 představuje GO Ultra, akční kameru s 1/1,28" čipem a hmotností 53 gramů
Insta360 představuje GO Ultra, akční kameru s 1/1,28" čipem a hmotností 53 gramů
1.9.2025, Milan Šurkala2
