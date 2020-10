Canon uvedl dva APS-H senzory s 250 MPx

Společnost Canon představila dva nové senzory LI8020SAC (barevný) a LI8020SAM (černobílý), které jsou určené pro průmyslové nasazení. V žádné zrcadlovce nebo CSC fotoaparátu je tak nečekejme. Přesto rozhodně neuškodí se o nich zmínit. Oba mají velikost APS-H, což je 29,4×18,9 mm, a nabídnou doslova extrémní rozlišení 19568×12588 pixelů. To znamená, že jednotlivé pixely mají velikost jen 1,5 μm. To je velikost typická spíše z kompaktů s 1/2,3" čipy nebo některých mobilních snímačů. Otázkou tak je, k čemu je vůbec tak vysoké rozlišení dobré.

Snímač není přímo určen jen pro záznam plného rozlišení, které zvládá při rychlosti 5 fps. Zásadní výhodou je, že umožňuje snadnou práci s ROI (Region of Interest), tedy výřezy z různých části snímače. 8K video tak vyřízne s rozlišením 7680×4320 pixelů při 24 fps, 4K video (3840×2160 pixelů) zvládne při 30 fps a Full HD (1920×1080 pixelů) pak při 60 fps. Určení najdou nejen pro natáčení videa, kde je nutno rychle vyřezávat bez nutnosti směrovat kameru, ale také při digitální archivaci, bezpečnostním dohledu nad velkou oblastí, v mikroskopech a dalších případech užití. Do praxe by se měly dostat na konci října.

Ceny souvisejících / podobných produktů: