Canon uvedl hybridní fotoaparát-kameru EOS C80 s full frame čipem a 6K

Před čtyřmi lety byla představena kamera Canon EOS C70 , která měla Super 35 (cca APS-C) snímač s 9,6MPx rozlišením a podporou videa 4K/120p. Nový modeltoto ale posouvá výrazně dál. Má totiž full frame snímač CMOS BSI s rozlišením 26,67 MPx (6202×4300 pixelů). Efektivně využívá cca 19,05 MPx, rozlišení videa pak může být 6000×3164 pixelů. Podporuje záznam do Canon Log 2 i Canon Log 3 a zajímavý je třemi základními citlivostmi ISO (800, 3200 a 12800). Procesorem je Digic DV7. Nechybí vestavěné ND filtry s 2, 4 a 6 EV, kombinovány mohou být na max. 10 EV. Bajonetem je Canon RF.

V režimu Cinema RAW Light zvládá 6K rozlišení 6000×3164 pixelů při max. 25p (576 Mbps), příp. 4.4K 4368×2304 při 50p. V dalších režimech je maximem DCI 4K (4096×2160 pixelů) do 50p, přičemž zvládá 10bitové barvy 4:2:2 a Intra-Frame i Long GOP. Nechybí ale ani slow-motion ve 4K do 120 fps a 2K až do 180 fps. Zajímavostí je ukládání na dvě SD karty (až SDXC), nebyl tedy použit žádný rychlejší standard jako CFexpress. Expoziční časy mohou být 1/2000 sekundy až 1 sekundy, v případě úhlů to je pak 11,25° až 360°.



EOS C80 má 3,5" dotykový panel LCD s rozlišením 2,76 mil. bodů (1280×720 RGB pixelů). Najdeme tu dva konektory Mini-XLR, 3,5mm jacky pro sluchátka a mikrofon, HDMI typu A, USB-C 3.2 Gen1, 12G-SDI (BNC), 24V DC, 2,5mm jack pro dálkové ovládání a RJ-45 (1Gbits). Přenášet data umí tedy přes Ethernet, ale i Wi-Fi. Kamera měří 160×138×116 mm a váží 1310 gramů (tělo). Příslušenství pak přidá další gramy, např. rukojeť váží 155 gramů, baterie BP-A30N 243 gramů. Cena činí 5499 USD.