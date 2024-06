Canon uvedl hybridní objektiv RF 35mm F1.4L VCM pro foto i video

Společnost Canon se chce více zaměřit na profesionální natáčení videa i u svých fotoaparátů (vedle vyloženě profesionálního systému Cinema EOS), a tak doplňuje řadu objektivů, které jsou uzpůsobené nejen pro focení, ale mají výrazné optimalizace i pro video (prvním modelem byl RF 24-105mm F2.8L IS USM Z). Druhým modelem je RF 35mm F1.4L VCM. Ten je určen pro APS-C i full frame bezzrcadlovky a nabízí 35mm ohniskovou vzdálenost, což znamená 54° horizontální, 38° vertikální a 63° diagonální úhel záběru. Skládá se ze 14 členů v 11 skupinách, má dva členy UD a dva asférické členy GMo. Jednou z optimalizací je speciální kroužek irisové clony, který si už ale vysloužil také kritiku kvůli tomu, že podle dostupných informací u fotoaparátů vydaných do června 2024 včetně neumožňuje ovládat clonu při pořizování fotografií. Funguje tedy pouze u videa. Novější fotoaparáty (patrně EOS R5 Mark II, EOS R1) už tuto funkci mají umožnit nejen u videa, ale i u fotek. Irisová clona má 11 lamel a rozsah od F1,4 do F16.



Objektiv je schopen zaostřovat od 28 cm od roviny senzoru a dosahuje max. zvětšení 0,18×. Není vybaven optickou stabilizací, a tak se musí spoléhat na tu v tělech. Máme tu zaostřovací motorem Nano USM s VCM (Voice Coil Motor). K dispozici jsou také povrchové vrstvy ASC a Super Spectra pro minimalizaci odlesků. Rozměry novinky činí 76,5 mm v průměru a 99,3 mm na délku, váží 555 gramů a může používat filtry se 67mm průměrem. Je odolný vůči prachu a vodě. Česká cena byla stanovena na 47.790 Kč s DPH.