Canon vyvíjí 410MPx full frame snímač CMOS BSI

Zajímavou novinkou společnosti Canon bude nový full frame snímač s rozlišením 410 megapixelů. To je opravdu obří počet pixelů, konkrétně jde o snímky s rozlišením 24592×16704 pixelů. Jsou zde tedy malé cca 1,46µm pixely, což je velikost pixelů, které byly ještě donedávna na mobilních telefonech, nyní jsou zpravidla menší (tam se obvykle pohybují okolo 0,6-1,1µm, ale slučují se na dvojnásobek, tedy cca 1,2-2,2µm). Novinka by ale neměla mířit do běžných fotoaparátů, její směřování je spíše do bezpečnostního nasazení, medicíny nebo průmyslu.

410 MPx je 198krát vyšší rozlišení než Full HD a 8K překonává 12krát. Umožňuje tak vytváření výřezů, které si stále zachovají vysoký počet pixelů. Problémem je pochopitelně rychlost vyčítání pixelů, nicméně i přesto tento snímač CMOS BSI má tak upravenou strukturu obvodů, že zvládá vyčítat 3280 MPx za sekundu. To znamená, že v plném rozlišení zvládá 8 fps. Podporuje také pixel-binning, tedy slučování pixelů do sebe (zde konkrétně čtyř), takže je výsledkem stále více než 100MPx video, přičemž to zvládá při 24 fps. Snímač by měl být demonstrován na konferenci SPIE Photonic West, která se bude konat v San Franciscu od 28. ledna.