Canon vyvíjí Posture Fit, roztomilou kamerku pro správné držení těla

Společnostv poslední době představila několik netradičních fotoaparátů, které zpravidla financovala pomocí crowdfundingu. Vzpomenout můžeme na IVY REC PowerShot Zoom nebo PowerShot Pick . Další novinka nazvanáje zatím jen projektem, který se nikdy nemusí dočkat vypuštění na trh. Vše začalo tím, že jeden z inženýrů Canonu má manželku, kterou kvůli práci z domova častěji bolí záda. Po konzultacích s odborníky se tak rozhodl vyvinout systém pro vylepšení držení těla, které by tomu zabránilo. Nejprve to zkusil s fotoaparátem, který by monitoroval člověka, ale to vypadalo příliš násilně. Uživatel si připadal být příliš sledován. A tak vznikl Posture Fit.

Má spíše tvar vajíčka, takže rozhodně nevypadá jako fotoaparát nebo jiná kamera. Design připomíná spíše hračku. Snížení pocitu, že je člověk sledován, umocňuje také zakrytí objektivu, takže nelze vidět jeho čočky. Kamerka využívá hloubkového senzoru, takže rozezná základní pozici člověka a vzdálenost, nevidí však pozadí a uživatele dle vývojářů nelze rozpoznat (pravdou je, že by stačilo několik desítek snímků ze záznamu a vyšel by z toho velmi pěkný 3D obraz, ze kterého by šlo poznat více než dost).

Dalším problémem bylo, jak přimět uživatele, aby reagoval na detekovaný problém, kterým je ať už dlouhé sezení (to umí detekovat i chytré náramky jako např. Xiaomi Mi Band 5 ) nebo špatné držení těla (velké shrbení...). Notifikace jsou "ohrané" a lidé mají tendenci je ignorovat. Na druhou stranu rozkolébání kamerky působí roztomileji a dle vývojářů to může připomínat způsob, jakým domácí mazlíčci žadoní o pozornost.

