Časosběrné makro video ukazuje životní cyklus berušek

Fotograf Jens Heidler zveřejnil na svém YouTube kanálu Another Perspective časosběrné video, ve kterém zachycuje životní cyklus slunéček neboli lidově berušek. Makro záběry umožní nahlédnout opravdu blízko do života hmyzu v různých vývojových fázích.





Získat dostatek obrazového materiálu pro celé video trvalo fotografovi celý týden, využil při tom dva fotoaparáty s makroobjektivy, protože velikost jednoho vajíčka od slunéček je přibližně jeden milimetr. Záběry byly pořizovány při cloně f/16 a poměru zvětšení 3:1 zhruba každých 10 sekund.





Vajíčka slunéček hledal fotograf na spodní straně listů v blízkosti velkého množství mšic, které jsou častou kořistí berušek. Poté, co vajíčka nalezl, si jeden list přinesl do studia. Nejdůležitější bylo list s vajíčky důkladně připevnit, protože jinak by se začal při vysychání kroutit a obraz by pak nemusel být zaostřen na správné místo. I tak musel Jens Heidler po prvním dni mírně upravit zaostření objektivu.





Fotograf plánuje, že projekt někdy zopakuje, jakmile najde další vajíčka slunéček. Mnohdy se ale stane, že Jens Heidler přinese do studia vajíčka a netuší, jaký druh hmyzu se z nich vylíhne.