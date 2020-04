Ceny TIPA 2020 pro Panasonic, Samyang, Tamron, Tokinu a Venus Optics

Dokonce se nám tu objevila kategorie nejlepší Micro Four Thirds objektiv. TIPA nepřestane udivovat, co vše za kategorie si dokáže vymyslet, aby bylo co ocenit, nebo aby mohla ocenit dva produkty jinak totožné kategorie (nejlepší zoomovací CSC objektiv už sebrala Sigma 24-70mm F2.8). Zde tedy vyhrál objektiv Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm / F1.7 ASPH . Dává přepočtených 20-50 mm při velmi dobré světelnosti a malé hloubce ostrosti. Pro video se hodí i nearetovaná clona a tichý chod. Zaostřovat pak dokáže od 28 cm.