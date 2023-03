CIPA 01/23: rok nám nezačal vůbec dobře

Mám další měsíc za námi a asociace CIPA vydává další statistiky týkající se počtu dodávek nových fotoaparátů. Ty poslední jsou za měsíc leden 2023 a není to moc pěkné čtení. Ačkoli rok 2022 byl obvykle plný pozitivních zpráv, data za loňský prosinec moc dobře nevypadala a leden je ještě horší. Celkově bylo totiž dodáno pouhých 374,8 tisíc fotoaparátů. Leden bývá slabý, ale ne až takhle, toto je meziroční propad o více než 35 %. I finančně je to nemalý pokles, a to o téměř 19 %.



Kompakty kupodivu nejsou tou kategorií, která by strádala nejvíce. Těch bylo dodáno 112,5 tisíc, což je meziročně více než 37% propad, finančně to ale bylo jen přes 9 % dolů. Naprostým propadákem byly ale zrcadlovky. Těch se na trhu objevilo jen 56,3 tisíce, což je opravdu velmi malé množství a máme tu tak 68% propad proti loňskému lednu. Také finančně to spadlo opravdu výrazně, a to o 59 %. Jakž takž slušné výsledky měly CSC fotoaparáty, ale ani zde nebylo jediné číslo přes 100 %. Počet dodaných fotoaparátů se dostal na číslo 205,9 tisíc, což je více než 8% pokles. Docela netradiční je to, že finančně bezzrcadlovky klesaly více než počty, a to o 11 %. Tentokrát se tak průměrná cena fotoaparátů o trochu snížila.