CIPA 03/2020: Koronavir zabíjí trh s fotoaparáty, DSLR je na 34 %

Trh s fotoaparáty se smrskává sám o sobě a nynější koronavirová pandemie si ještě pořádně přisadila. Březnová čísla organizace CIPA jsou opravdu hodně vážná. Za březen totiž bylo dodáno pouhých 597.513 fotoaparátů, což je proti letošnímu únoru 12% propad (ten byl o 16 % horší než leden) a proti březnu minulého roku dokonce o 52,2 % méně. Podobně je to i s hodnotou, která se meziročně snížila o 51,7 %. Zatímco únorová čísla vypadala doslova tragicky pro kompakty, nyní je to o něco lepší. Proti únoru totiž dodávky stouply o 41,8 % na 321.157 kusů, takže to vypadá, že únor byl jen jakýmsi výkyvem. Meziročně však dodávky kompaktů i tak klesly o 46,7 %. Pokud jde o jejich hodnotu, tak ta klesla dokonce o 52,1 %.



U fotoaparátů s výměnnými objektivy je na tom lépe CSC než DSLR, byť i zde jsou minusová čísla opravdu hodně vysoká. U CSC bylo dodáno 155.073 kusů, což je proti únoru pokles o výrazných 29,5 %, meziročně jde dokonce o propad 46,2 %. Hodnotou jde o 47% propad, což jsou hrozivá čísla, nicméně stále výrazně lepší než u zrcadlovek, které to tentokrát schytaly opravdu pořádně.

Tam bylo dodáno pouhých 121.283 kusů, což je proti únoru propad o 47,9 %! Za jediný měsíc dodávky spadly téměř o polovinu a meziročně spadly o 66,3 %. To znamená, že se letos dodalo jen necelých 34 % kusů ve srovnání s loňským březnem. Hodnotou je to o trochu lepší, tam byl propad "jen" o 58,9 %. Otázkou nyní zůstává, kam se posune trh, až odezní koronavirová pandemie. Pak by se prodeje mohly trochu zvednout, nebo alespoň přestat tak výrazně klesat.



Ceny souvisejících / podobných produktů: