CIPA 12/22: nejhorší prosinec za 3 roky

CIPA vydala čísla dodávek fotoaparátů za prosinec a po několika dobrých měsících tu máme jeden špatný. Prosinec se moc nevydařil. Dodávky spadly na 651,3 tisíce kusů, což je proti listopadu o 19 % méně. My se ale podíváme na meziroční srovnání a zde jde o zhruba 5% propad, nicméně pokud jde o finanční hodnotu trhu, tak ta rostla o téměř 37 %. Nejvíce to odnesly kompakty, kterých bylo dodáno jen 157,1 tisíc kusů, což je o 34 % méně než loni (finančně si ale polepšily o 6 %). Nedařilo se logicky ani zrcadlovkám, které jsou dlouhodobě bez většího počtu nových modelů a ty jsou dokonce už jen na 152,7 tisíc kusů. Jde tedy o meziroční propad o téměř 29 % (finančně -10 %). Naproti tomu CSC fotoaparáty si polepšily na 341,6 tisíc kusů a meziročně jde o velmi pěkný 47% nárůst (finančně +57 %). Finančně jsou bezzrcadlovky cca 6krát větším trhem než zrcadlovky. Je otázkou, zda se v tomto propadu neprojevil např. přesun výroby fotoaparátů Sony z Číny do Thajska.



Máme za sebou ale celý rok 2022, takže můžeme srovnat i dlouhodobé trendy. Rok 2022 přinesl 8,011 mil. kusů, což je proti roku 2021 propad o cca 4 %. Za námi jsou už typické 20% roční propady, nicméně je otázkou, co bude následovat. Může se to propadat už jen pomaleji, stagnovat, možná začnou prodeje růst. To ale nyní nemůžeme vědět. Každopádně celkově bylo za rok 2022 dodáno 2,08 mil. kompaktů (-31 %), 1,85 mil. zrcadlovek (-17 %) a 4,07 mil. bezzrcadlovek (+31 %).

Pokud se podíváme na objektivy, tam jsme v prosinci na 728,4 tisíc kusech, jde o téměř 10% propad. Velký pokles je tu netradičně u full frame objektivů (a větších), které zaznamenaly jen 318,6 tisíc kusů a téměř 20% pokles. Naproti tomu objektivy pro APS-C a menší čipy mají 409,8 tisíc kusů a tam nedošlo k žádnému posunu.

Když to vezmeme celoročně za 2022, dodáno bylo 9,73 mil. kusů objektivů, což je proti roku 2021 mírný 2% nárůst. Postaraly se o něj spíše full frame objektivy se 4,72 mil. kusů, které vzrostly o 3 %. Objektivy pro menší systémy šly nahoru o necelé procento na 5,0 mil. kusů.