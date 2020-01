CIPA: DSLR opět strmě padají, CSC roste

V říjnu to bylo poprvé , co dodávky CSC fotoaparátů překonaly DSLR fotoaparáty. Listopadová čísla ukazují, že by nemuselo jít o ojedinělý jev. Spíše naopak. Nůžky mezi oběma koncepty se začaly rozevírat. Ale popořadě. Celý trh s fotoaparáty meziročně klesl o 14,7 % v počtech kusů a o 9,9 % v jejich hodnotě. A právě DSLR se na tomto propadu podílely nejvíc. Jejich prodeje meziročně (proti listopadu 2018) klesly o 28,9 % na 365.723 kusů a hodnotou je to dokonce o 36,1 %.

Dokonce i kompakty tak moc nepadaly, v jejich případě to bylo 22,9 % co do počtu kusů (609.485 kusů) a 19,6 % co do hodnoty. Pokud jde o CSC fotoaparáty, tak těch bylo dodáno 453.228 kusů, což je o 24 % více než v případě DSLR. Ve srovnání s CSC za listopad 2018 je to nárůst o 22,2 % počtem kusů a o 17,0 % hodnotou trhu. Jde tak o jedinou kategorii, která navzdory výrazně klesajícímu trhu dokonce rostla.

To ale neznamená, že se tak děje neustále. Pokud bychom se totiž podívali na celý sledovaný rok (leden až listopad 2019 proti témuž období roku 2018), pak celý trh fotoaparátů spadl o 21,7 % a směrem dolů míří dokonce i CSC, konkrétně o 5,3 %. DSLR však šly dolů o 32,8 % a kompakty o 20,9 %.

Ceny souvisejících / podobných produktů: