Corning Gorilla Glass with DX přichází pro fotoaparáty telefonů

U fotoaparátů mobilních telefonů je potřeba zajistit několik vlastností. Musí být kompaktní, ale přesto dnes často vyčuhují. To pak zvyšuje riziko jejich poškrábání, a tak se používají nejrůznější ochranná skla, aby byly také odolné. Jedním z řešení jsou tvrzená skla Corning Gorilla Glass, nicméně ta mohou mít i problémy. Jedním z nich je odrazivost takového skla, což se řeší antireflexními vrstvami, jenže ty sice vyřeší propustnost světla, ale vrátí zpět do hry citlivost na poškrábání. Proto přichází Gorilla Glass with DX a with DX+ ve speciální verzi pro fotomoduly mobilních telefonů.



V jejich případě dokáže sklo nejenže dobře chránit, ale jeho antireflexní vrstvy nemají problémy s poškrábáním, takže řeší oba problémy (jak ochranu, tak i optické vlastnosti - propustnost). Podle Corningu standardní sklo sebere 8 % světla (na každé hraně 4 %). Antireflexní vrstvy se kvůli tendenci se poškrábat dávaly jen na vnitřní stranu, kde pak odrazivost klesla na 1 %. Výsledkem tak bylo 5 % (4 % na vnější a 1 % na vnitřní straně). Nová generace umožní dosáhnout 1 % i na vnější straně a sklo tak propouští až 98 % světla. Svými vlastnostmi se tak blíží safírovým sklům. Prvním výrobcem, kdo na svých telefonech využije Gorilla Glass DX, bude Samsung.

Ceny souvisejících / podobných produktů: