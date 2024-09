DJI představuje maličký dron Neo, váží jen 135 gramů a natáčí 4K video

Pokud chcete co nejmenší dron, má pro vás DJI zajímavou novinku. Jmenuje se Neo a jde o mini-dron s hmotností pouhých 135 gramů. Je tak malý, že se startuje z dlaně a dokonce je možné ho provozovat i bez ovladače. Konfigurovat se dá pomocí tlačítek na dronu. Zvládá sledovací režimy Smart Tracking a Direction Track, nechybí ani šest režimů QuickShots, a to Dronie (oddálení od objektu), Circle (kroužení kolem objektu), Rocket (vertikální vzdálení od objektu nahoru), Spotlight (sledování, aby byl objekt v centru záběru), Helix (kroužení se změnou výšky i vzdálenosti) a Boomerang (oddálení a zpětné přiblížení).



Ovládání je možné pomocí tlačítek, mobilní aplikace DJI Fly (na 50 metrů), dálkových ovladačů (DJI RC-N3 na 10 km) nebo brýlí pro virtuální realitu (DJI Goggles 3 s RC motion 3 nebo FPV Remote Controller 3 až na 10 km), dokonce to bude možné i hlasem. Létat může max. rychlostí 6 m/s (Normal), 8 m/s (Sport) nebo dokonce 16 m/s (Manual). Rychlost stoupání a klesání je 0,5 m/s v režimu Cine, 2 m/s v režimu Normal a režim Sport pak přináší 3 m/s směrem vzhůru a 2 m/s směrem dolů. Létat může max. v nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem.

Najdeme zde malý 1/2" snímač se schopností záznamu 12MPx snímků nebo 4K a Full HD videa. Bez stabilizace zvládá rozlišení 3840×2880 pixelů při 30 fps nebo 1440×1080 až do 60 fps, s elektronickou stabilizací je to pak max. do 3840×2160 pixelů (30 fps) nebo 1920×1080 (max. 60 fps). Záznam probíhá do formátu MP4 s max. datovým tokem 75 Mbps. Objektiv má přepočtenou 14mm ohniskovou vzdálenost (úhel záběru 117,6°), světelnost F2,8 a zaostření od 60 cm do nekonečna. Podporované citlivosti jsou ISO 100 až 6400, expoziční časy pak mohou být od 1/8000 sekundy do 1/30 sekundy u videa a do 1/10 sekundy u fotografií. Máme zde jednoosý gimbal s mechanickým rozsahem -120° až +120°, kontrolovatelný je od -90° do +60°.

Rozměry dronu jsou 130×157×48,5 mm a váží již zmíněných 135 gramů (45 gramů z toho má akumulátor), patří tedy do letové třídy C0. Akumulátor se 7,3 V a 1435 mAh (10,5 Wh) má vydržet na 18 minut letu (17 minut s ochranou lopatek). Uletí max. 7 km. Nabíjí se pomocí portu USB-C nebo v nabíjecím hubu. Data se ukládají na 22GB interní paměť, slot na paměťovou kartu byste tu nenašli. Cena je 199 EUR (5000 Kč v kurzovém přepočtu), v prvních českých obchodech se dá najít za 5500-6000 Kč s DPH. Fly More Combo vyjde na 349 EUR (8700 Kč v kurzovém přepočtu, 9500 Kč v obchodech). To dostanete 3 baterie místo jedné, nabíjecí hub a ovladač RC-N3.