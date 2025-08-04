>
DJI představuje svou 360° akční kameru Osmo 360 s 8K/50p
4.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Společnost DJI rozšiřuje nabídku svých akčních kamer o nový 360° model Osmo 360. Ten má netradičně čtvercové snímače, podporuje rozlišení až 8K, a to maximálně do 50 fps. V 6K už zvládá 60 fps a ve 4K i 100 fps.
DJI má v nabídce drony i akční kamery, nyní přichází se svou první akční 360° kamerou. Má docela nepřekvapivé jméno Osmo 360. Zajímavá je tím, že má čtvercové snímače CMOS typu 1/1,1". Nejde tedy o tradiční obdélník, díky čemuž lépe odpovídá svému určení, lépe využívá svou plochu pro záznam obrazu (při stejné úhlopříčce o 25 % větší využití plochy) a není třeba zahazovat část rozlišení. Objektivy mají světelnost F1,9. Pokud jde o fotografie, možné je zaznamenat 30,72MPx snímek (6400×4800 pixelů) nebo panoramatický 120MPx (15520×7760 pixelů).
V případě videa tu máme panoramatické 360° video 8K (7680×3840 pixelů) max. při 50 fps, 6K umí do 60 fps a 4K pak při 100 fps. V režimu SuperNight je maximem vždy jen 30 fps. V Panoramic Selfie Mode umí 4K (3840×3840 pixelů) do 60 fps, 3K se 100 fps a 2K pak až do 240 fps. Kamerka umí také 8K Hyperlapse a Timelapse. Co se týče záznamu videa z jedné kamery, maximem je 5K (5120×3840 pixelů) při 60 fps se 155° úhlem záběru, s ultra-širokoúhlým 170° záběrem je to pak 4K (3840×2880 pixelů) až do 120 fps. O stabilizaci se starají režimy RockSteady 3.0 a HorizonSteady. Datový tok je maximálně 170 Mbps, ukládá se ve formátu MP4 s kodekem HEVC/H.265. Videa jsou podporována v 10bitové barevné hloubce a záznamu i v D-Log M, dynamický rozsah tak dosahuje 13,5 EV.
Osmo 360 má integrovanou 128GB paměť, z čehož je využitelných 105 GB, rozšiřitelná je pomocí microSD karty až do kapacity 1 TB. Vybavena je 4 mikrofony. Samozřejmostí je např. funkce Invisible Selfie Stick, možnost ovládání gesty, párování s Apple Watch a zařízeními Garmin. Softwary DJI Mimo a Studio podporují Intelligent Tracking, máme zde funkci GyroFrame pro lepší kompozici, Editing Assistant pro rychlé přepínání orientace a přepínání přední a zadní kamery.
Kamerka má rozměry 61×36,3×81 mm a váží 183 gramů, sama o sobě je vodotěsná do 10 metrů, má zvládnut natáčet 1,5 hodin v teplotě -20 °C. Najdeme tu 2,0" dotykový displej s rozlišením 314×556 pixelů a jasem 800 nitů. Akumulátor Li-Ion 1S má napětí 3,87 V a kapacitu 1950 mAh (7,5 Wh energie), vydržet má na 100 minut 8K/30p záznamu a za 12 minut ji lze nabít na 50 %. Bezdrátovými rozhraními jsou Wi-Fi 6 (802.11ax) s 90 MB/s a Bluetooth 5.1, drátově lze s kamerou komunikovat přes USB-C 3.1 (max. 600 MB/s). Cena základní verze činí 479,99 EUR, k dispozici budou ale další sety. Adventure Combo je za 629,99 EUR (obsahuje navíc další baterii, 1,2metrovou selfie tyč i pouzdro na baterie). Jsou zde ale i sety pro jízdu na motorce, kole, lyžích, vloggery a mnoho dalších.
